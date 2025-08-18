З Карпою, Забужко та натхненням: у Львові відбувся книжковий фестиваль BestsellerFest

Львів на три дні став культурною столицею України. З 15 по 17 серпня там проходив книжковий фестиваль BestsellerFest.

Як минула подія та скільки донатів вдалося зібрати на фесті, розповідає РБК-Україна .

Чим запам'ятався книжковий фестиваль

Основна програма BestsellerFest 2025 була зосереджена довкола зіркової двадцятки авторів бестселерів: Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Павло Дерев’янко, Андрій Кокотюха, Максим Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Дочинець, Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Тамара Горіха Зерня, Ольга Войтенко, Володимир В’ятрович, Володимир Станчишин, Ярослав Грицак.

Одночасно відбувалося по чотири події - у залах, назви яким дали імена письменників-класиків: "Франко", "Стус", "Антонич", а також у "Правді".

Рекордсменами з безперервного підписування книг стали Оксана Забужко та Ілларіон Павлюк - їхні автограф-сесії тривали по три години. А уривок із нового роману Павлюка "Книга Еміля", який вийде друком восени, продали на благодійному аукціоні для війська за рекордні 106 тисяч гривень. За 100 тисяч гривень пішли з молотка і три книги Забужко з автографами.

"Коли бачиш так багато книг і книжкових подій та читачів в одному місці, починаєш знову вірити, що те, чим займаєшся, недаремне, що це комусь потрібно", - розповів письменник Юрій Андрухович.

Яким був фестиваль BestsellerFest (фото: прес-служба)

"Українська література, українська мова - наша цінність. Ми не переможемо у війні, якщо будемо нехтувати цю стратегічну цінність. Фестиваль BestsellerFest однозначно став новим простором, де ця цінність формується і розвивається", - додав він.

На BestsellerFest, розповіла засновниця фестивалю та поетеса Мар'яна Савка, зібрали здебільшого прозаїків. А для поетів відбудеться інший фестиваль - "Земля Поетів" (Поети творять націю), який заплановано на 8-9 листопада.

"Коли задумувала новий формат книжкової події, мені передовсім йшлося про формування спільноти людей, яких об’єднує література. І нам вдалося зібрати найкращих українських авторів, видавців і читачів. За три дні фестиваль відвідало близько п’яти тисяч людей! На всіх понад 70 подіях були слухачі, на більшості - аншлаги. А це ще одне моє бажання - щоб наші письменники відчували себе зірками у своїй країні", - зазначила Савка.

Мав BestsellerFest і музичну складову: щовечора відбувалися концерти просто неба, хедлайнерами яких стали відомі українські гурти з вокалістами-письменниками: Ірена Карпа і гурт "Фактично Самі", Сергій Мартинюк і гурт "Фіолет". Виступили також Віктор Морозов, Руслан Горовий, Зіновій Карач і Юрій Йосифович.

На BestsellerFest відбувався збір коштів для 12-ї Бригади Спецпризначення "Азов" НГУ. Вдалося зібрати близько 700 тисяч гривень.