Кот і Татарінцева розповіли, за скільки орендують будинок під Києвом (відео)

Хореограф Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева, які виховують маленьку донечку, провели екскурсію своєю оселею. Вони показали, як живуть, та розповіли, скільки платять за орендований будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий випуск програми "похатах".

Де живуть Кот і Татарінцева

Виявилося, пара нині мешкає під Києвом. Вони орендують двоповерховий будинок у Софіївській Борщагівці, його площа складає приблизно 110 квадратних метрів.

Будинок, де живуть Кот і Татарінцева (скріншот)

Але Кот та його обраниця не планують винаймати житло постійно. Поруч будується їхній власний будинок, а тому вже за рік-два подружжя переїде туди.

Нині ж вони платять за оренду "тимчасового" житла майже 1 тисячу 500 доларів (понад 61 тисячу гривень) на місяць. А "комуналка", зазначив Кот, не дуже висока.

В зимовий період за газове опалення, електрику та водопостачання вони платили 4 тисячі гривень на місяць.

Де живуть Татарінцева і Кот (скріншоти)

Коли ж у Кота та Татарінцевої спитали, чи є у них прибиральниця чи помічник, вони пожартували, що їм допомагають пилососи.

"Дивись, дивись, скільки помічників. Два пилососи. Ще робот на другому поверсі. Ну насправді, найголовніші помічники - це дідусі, бабусі... До нас приходить дівчина, яка прибирає, допомагає", - розповіло подружжя.

До цього танцюрист та його дружина мали власний будинок, але взимку вони раптово його продали. Виявилося, Кот і Татарінцева захотіли змін та швидко ухвалити серйозне рішення.

"Ми переїхали в орендовану оселю, щоб продавати свій будиночок і мати змогу робити ремонт у будинку, який побудували. Нікому про це не говорили. І насправді, ми самі не були готові: ані фізично, ані морально", - казала Наталія.