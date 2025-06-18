Кращі за "Матеріалістів": романтичні комедії, які піднімуть настрій і зігріють серце

Новий романтичний фільм "Матеріалісти" викликав серед глядачів суперечливі реакції. Багато хто сподівався побачити легку романтичну комедію, але не виправдав своїх очікувань.

РБК-Україна пропонує добірку романтичних картин, які точно подарують тепло на душі та заряд позитиву.

"Полювання на колишню"

Життя колишнього полісмена набуває нових фарб, коли йому доручають зловити ексдружину. Тут багато несподіваних поворотів і кумедних ситуацій, які гарантують гарний настрій.



"Кілери"

Професійний кілер зустрічає дівчину своєї мрії та наважується зав'язати з небезпечною професією і натомість збудувати щасливу родину. Проте в колі вбивць цьому не зраділи й вже скоро на парочку відкрили шалене полювання.



"Це безглузде кохання"

Головний герой розходиться з дружиною та починає пізнавати життя у статусі вільного парубка, а допомагає йому новоспечений друг-красунчик. Проте скоро обставини змушують чоловіка інакше подивитися на кохання. Фільм сповнений хаосу та комедії.



"Люблю тебе ненавидіти"

Два незнайомці опиняються на весіллі близьких людей, де змушені грати роль закоханої парочки. Проте скоро їхня ненависть одне до одного обертається на справжні почуття. Гумор і пристрасті зашкалюють!



"До тебе чи до мене"

Найкращі друзі Деббі та Пітер - цілковиті протилежності. Обмінявшись на тиждень домівками й життями, вони несподівано розуміють: те, чого вони прагнули, не завжди те, що їм потрібно.



"Заміж у високосний рік"

Романтична комедія про дівчину, яка вирішує одружитися у високосний рік, але на шляху до весілля її чекають численні несподіванки та курйозні ситуації. Легка і позитивна історія про кохання і долю.



Про що "Матеріалісти"

Молода та амбітна нью-йоркська сваха опиняється на роздоріжжі, коли в її житті з'являється ідеальний заможний чоловік та недосконалий колишній. Кого обере дівчина та до яких висновків щодо кохання зрештою прийде?