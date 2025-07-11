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Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю і прямо висловилася про війну та українців: "Це страшно"

П'ятниця 11 липня 2025 21:02
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Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю і прямо висловилася про війну та українців: "Це страшно" Ліна Костенко (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Легендарна українська поетеса Ліна Костенко, яка навесні зустріла свій 95-й день народження, дала рідкісне інтерв'ю Сергію Жадану. І в ньому вона висловилася і про війну, і про нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу частину інтерв'ю Костенко, яке вийшло на YouTube-каналі "Радіо Хартія".

Що сказала Ліна Костенко

"Це героїчний народ. Так виникає нація героїв. Так виникає з населення народ", - висловилася поетеса про українців.

За словами Костенко, ця війна забрала життя багатьох. І це сумно.

"Але, признаться вам? Мені здається, що достойнішого народу зараз, аніж українців, немає. Просто витримати війну з такою державою, як Росія, розумієте", - сказала вона.

Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю і прямо висловилася про війну та українців: &quot;Це страшно&quot;Ліна Костенко зараз (скріншот)

Костенко зазначила, що часто переходить на вірші, адже їй простіше казати римами. Вона складає рядки навіть коли йде коридором у себе вдома. І колись вона вигадала вірш про країну-агресорку.

"Росія - це велика сила
Усіх би знищила дотла
Фашистське тісто замісила
Сама не знає, що спекла".

На думку поетеси, нині Україна показала, на що здатна. І це помітили інші.

"Це страшно. Вони досі шукають тут Бендеру. Вони досі, побачивши наших героїчних хлопців, біля Чонгару, отак: "А, это хохлы". "Хохлів" немає, є нація, справжня нація. І в Європі, як на мене, це відчули. Тому що витримати таку війну, як українці, і не здатися - я думаю, що багато з європейців просто цього не розуміють", - сказала Костенко.

"Це боягузство страшне, а українці борються. Кажу вам, я ще раніше почала підозрювати, що ми себе недооцінюємо. Нам нав'язали оцю меншовартість. Я ніколи не розуміла, що таке меншовартість!" - також зазначила вона.

Перша частини інтерв'ю Ліни Костенко - відео

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