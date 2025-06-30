Літні романи: 5 книжок, щоб втекти в інші світи

Літо - ідеальний час, щоб втекти від рутини у книжкові світи: іноді затишні, іноді захопливі, а інколи - несподівано глибокі.

РБК-Україна разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрали 5 сучасних романів, які стануть ідеальними супутниками для відпустки чи тихого вечора вдома. У нашій добірці - скандинавські міфи, психологічний трилер, космічна експедиція, історії кохання й зцілення. Вибирайте свій книжковий світ - або занурюйтесь у всі відразу.

Серце відьми (Женев’єва Ґорнічек)

Роман поєднує кохання, материнство і фатум у світі скандинавських богів.

Після покарання, яке наклали на неї боги, відьма Ангрбода тікає в ліс, де починає нове життя - і закохується у трікстера Локі. У них народжуються троє дітей, майбутнє яких пов’язане з пророцтвом про кінець світу.

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Таємниці, втечі, вибір між покорою долі та спротивом - усе це переплітається у щемкій історії про жінку, що бореться за тих, кого любить. Атмосферна, сильна й дуже особиста книга про відьму з серцем.

Озеро спокою (Рейчел Кейн)

Вона - дружина серійного вбивці, яка не знала правди. Тепер Джина змінює ім’я, місто і життя, щоб захистити дітей - але минуле не відпускає. У новому місті на березі озера стається вбивство, а їй приходять листи з погрозами. Рейчел Кейн створює напружений психологічний трилер про материнство, страх і рішучість.

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Попередження: історія може затьмарити спокій вашого відпочинку - настільки вона тримає у напрузі.

Фрактальний шум (Крістофер Паоліні)

На іншій планеті, у глибині космосу, команда досліджує таємничу діру, яка не має пояснення. У центрі - вчений Алекс, що пережив особисту трагедію і тепер стикається з новим викликом: з безоднею, яка змінює свідомість.

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Роман поєднує екзистенційне напруження і пригодницький драйв, а ще - запитання про межі пізнання і самотність людини у Всесвіті. Це не просто фантастика, а філософія у жанрі космічного трилера. Найкраще читати під зорями - або коли навколо цілковита тиша.

Два кроки назустріч (Грем Сімсіон і Енн Буйст)

Зої та Мартін ідуть пішки шляхом святого Якова, і кожен не знає, чого очікує. Вона - в жалобі, він - з купою особистих проблем. Ця дорога вчить обох дивитися в очі власному болю і поступово відкриватися світу та одне одному.

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Це роман про шлях - фізичний і внутрішній, про другий шанс, який іноді починається з маленького кроку. Ідеально для тих, хто шукає нового себе і свій новий шлях.

Соловей (Крістін Генна)

Дві сестри, дві історії опору під час нацистської окупації Франції. В’янн намагається захистити свою дочку й вижити у окупованому німцями селі. Її молодша сестра Ізабель приєднується до руху спротиву і рятує пілотів, ризикуючи життям.

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Це роман про любов, сміливість і вибір, який доводиться робити в найтемніші часи. "Соловей" - світовий бестселер, що торкається душі і залишає після себе тривале світло.