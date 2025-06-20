"Ми не люди один одного". Віктор Розовий відверто пояснив, чому не сумує після розлучення

Гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий підтвердив офіційне розлучення з Ольгою Мерзлікіною і розкрив деталі їхнього розставання.

Як повідомляє РБК-Україна, про причини розриву, умови шлюбного контракту та чому не шкодує про розлучення він розповів в інтерв'ю каналу "Ісландія".

Про розлучення

За словами Розового, всі документи вже підписано. Тепер він офіційно холостяк.

"Маю ще там якогось числа поїхати якийсь документ забрати, але вже все. Вже у нас контракт був підписаний. Типу все повністю підписане", - розповів він.

Розрив був цивілізованим. Вони детально обговорили, що в кого залишається, що можна і не варто говорити.

"Все моє - моє, а її - її", - прокоментував гуморист умови шлюбного контракту.

Проте після розлучення Віктор втратив особливе - домашнього улюбленця.

"Ну, коротше, пса у мене немає зараз. Мого найулюбленішого", - зізнався він.

Розовий про розлучення з дружиною (скриншот)

Причини розриву та чому не буде сумувати

Віктор та Ольга були разом з 2012 року. Стосунки не були ідеальними, адже протягом років вони періодично розходилися.

За його словами, вони були дуже різні. Саме тому страждати після розставання він не збирається. Крім того, зараз він зосереджений на повній реабілітації після поранення.

"Ми не люди одне одного. В якомусь коментарі я написав, що сумувати не буду. Так, це можливо, когось обурило, але це просто правда. Я щиро написав. Я був до кінця щирий", - зазначив він.

Пара зіграла весілля у березні 2024 року, а вже за кілька тижнів Розовий отримав важке поранення на фронті. Він наголосив, що рішення розлучитися не було пов'язане з його фізичним станом.

"В цьому питанні вона достойна людина. Її тригернули ці всі моменти і вона не змогла", - сказав він.

Розовий та Мерзлікіна розлучилися (фото: instagram.com/myronmuza)

Про звинувачення у зрадах

Вдаватися в подробиці щодо того, чи були зради, Віктор не став. Натомість прокоментував тих, хто засипав його засудженнями в мережі.

"Жінки в Польщі, які п*здять на мене, бо їм самим чоловік зраджував - не проектуйте на мене свої зради. Це зовсім не та ситуація. У мене є свої три тіньові архетипи - справедливий воїн, хитрий блазень і агресор. Нема ні хтивця, ні спокусника, ні зрадника", - зауважив він.

Віктор також відповів, чи дружина навідувала його на фронті або в прифронтових зонах.

"0 разів”, - констатував він.

Розовий розповів про розлучення (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Віктор не вірить у можливість відновлення стосунків. Вони намагалися зберегти шлюб і відвідували разом психотерапевта, проте спроби виявилися марними.

"Мені не треба і, думаю, їй теж", - зазначив він.

Попри все, Віктор зберігає повагу до колишньої дружини, тому відмовився розкривати всі деталі розриву.

"Я ж тому і не розкриваю все, хоча напевно, щоб я не розкривав - це більше в її інтересах", - сказав він.



Нагадаємо, пара пробула в офіційному шлюбі понад рік. Це був важкий період для обох, адже на фронті Розовий отримав складне осколкове поранення в голову.

Зараз гуморист продовжує реабілітацію. Раніше він показав свої перші самостійні кроки.

Про розлучення стало відомо у травні. Тоді Ольга назвала причиною зради коміка у стосунках. Він наголосив, що рішення було спільним та обговореним без конфліктів.