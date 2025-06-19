Молода дружина Віктора Павліка влаштувала гучне свято для їхнього сина-іменинника

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

"Місяці підготовки, десятки деталей, сотні думок - усе заради одного: щоб наш Михасик був щасливий. Його посмішка - моя найбільша нагорода. Його радість - мій найбільший сенс", - зазначила Репяхова в підписі до відео.

Святкування відбулося в одному із заміських комплексів у Київській області. Цього разу тематикою свята була музика і музичні інструменти, оскільки хлопчик дуже цікавиться цим.

Гостей зустрічали барвиста фотозона із зображенням тварин і музичних інструментів, прикрашена величезною кількістю кульок, а також кенді бар із солодощами.

На захід Віктор Павлік і Катерина Репяхова запросили своїх друзів із дітьми. На імпровізованій сцені і дорослі, і діти могли заспівати пісню, станцювати або ж розповісти вірш. Крім того, дітей розважали аніматори в костюмах тварин і професійні музиканти.

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Нагадаємо, Репяхова і Павлік одружилися в 2020 році. До того як стати дружиною артиста, дівчина працювала його концертною директоркою.

2021 року в них народився син, якого назвали Михайлом.

Катерина Репяхова чесно розповідає у своєму блозі, що вони є батьками не нормотипової дитини. У її сина затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.

Уже близько двох років вона шукає причину затримки мовлення в дитини та всіляко намагається їй допомогти.

У 2024 році блогерка відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, зробила дитині МРТ і генетичний тест.

Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)