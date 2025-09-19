ua en ru
Яніна Соколова заговорила про чоловічу зраду після "камінг-аута" Харчишина

П'ятниця 19 вересня 2025 00:29
Яніна Соколова заговорила про чоловічу зраду після "камінг-аута" Харчишина
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Після того як Валерій Харчишин уперше підтвердив стосунки з Яніною Соколовою, журналістка вирішила висловитися про довіру, зраду та емоції, які переживає.

Як повідомляє РБК-Україна, Соколова поділилася переживаннями в Instagram.

Що сказала Яніна Соколова про чоловічу зраду

Вона заявила, що рідко помиляється в людях. Принаймні раніше таке траплялося з жінками, а тепер її довіру зрадив чоловік.

"Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана й імпульсивна. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно, практика для мене не часта. Принаймні зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина", - написала журналістка.

Соколова зазначила, що в останні декілька днів думала про те, що змушує людей зраджувати близьких.

"Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності та честі. Що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль", - заявила Яніна.

"Ми живемо в складний час. Кожен з нас у боротьбі із війною і з самими собою. Але дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем не дає мені відповіді на просте питання: чому", - додала вона.

Яніна Соколова заговорила про чоловічу зраду після &quot;камінг-аута&quot; ХарчишинаСоколова висловився про зраду довіри (фото: instagram.com/yanina_sokolova)

Вона також закликала людей, які переживають складні емоції, звертатися по допомогу до спеціалістів. Водночас вона наголосила на важливості не зраджувати довіру у стосунках.

"Не зраджуйте довіри тих, кого любите. Бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному", - написала вона.

Що сказав Харчишин про стосунки з Соколовою

Нагадаємо, 17 вересня фронтмен гурту "Друга Ріка" уперше публічно підтвердив тривалі романтичні стосунки з журналісткою. За його словами, вони свідомо не афішували особисте життя.

Харчишин додав, що мовчання викликало чутки, які заважали роботі. Саме тому він вирішив публічно це проговорити. Водночас він зізнався, що вони більше не разом.

"Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені", - підкреслив він.

Артист також зауважив, що про особисте говорив у своїх піснях. Зокрема ділився пережитим у пісні "Залишаю дім".

Перед цим в інтерв'ю Алін Доротюк він уникнув прямої відповіді на питання про стосунки з Соколовою.

Яніна Соколова заговорила про чоловічу зраду після &quot;камінг-аута&quot; Харчишина Що казав Харчишин про Соколову (скриншот)

