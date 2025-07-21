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Петрожицька підколола Лесю Нікітюк через її гру в кіно: ведуча не змовчала

Понеділок 21 липня 2025 13:13
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Петрожицька підколола Лесю Нікітюк через її гру в кіно: ведуча не змовчала Дар’я Петрожицька і Леся Нікітюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка серіалів "Встигнути до 30" і "Папік" Дар'я Петрожицька різко висловилася проти тренду залучення блогерів та селебріті до українського кіно, зокрема згадала комедію "Песики", де головну роль зіграла Леся Нікітюк. Телеведуча відповіла їй з гумором.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Що сказала Петрожицька

Дар’я у своєму інтерв’ю поділилася думками щодо сучасних тенденцій у вітчизняному кінематографі.

Вона наголосила, що все частіше головні ролі отримують не професійні актори, а популярні медійні особистості, які не завжди володіють акторською майстерністю.

"Я не хочу нікого образити, але в нас з’явилася тенденція, коли ти можеш бути не надто талановитим і не професійним, але знімаєшся у кіно, а справжні актори сидять у театрах і не потрапляють у ролі лише тому, що вони не медійні. Чому не взяти на головну роль акторку? Але Леся - молодець. Скільки могла - стільки і зробила. Мені дуже сподобалося саме кіно", - прокоментувала знаменитість.

@.kinoua Що думаєте з цього приводу?#петрожицька #ялюблюукраїну #папік #будиночокнащастя #встигнутидо30 original sound - KinoUA

Нікітюк їй відповіла

У відповідь на коментар Петрожицької телеведуча обрала свій фірмовий стиль - іронію.

Вона опублікувала уривок інтерв’ю акторки у своєму Instagram і додала жартівливий коментар.

"Та заспокойтесь, більше я в кіно зніматися не буду! Піду писати пісні", - написала новоспечена матуся.

Петрожицька підколола Лесю Нікітюк через її гру в кіно: ведуча не змовчалаДар’я Петрожицька підколола Лесю Нікітюк за гру у кіно (скріншот)

Леся таким чином уникнула серйозної суперечки, що спричинило активну реакцію в соцмережах.

Зокрема, Оля Полякова підтримала Нікітюк у stories, жартівливо написавши: "Ні! давай краще знімайся! Ми теж вчились".

Петрожицька підколола Лесю Нікітюк через її гру в кіно: ведуча не змовчалаДар’я Петрожицька підколола Лесю Нікітюк​​​​​​​ за гру у кіно (скріншот)

Нагадаємо, що лірична комедія "Песики", яка викликала хвилю обговорень серед акторської спільноти, вийшла в прокат у березні цього року.

У центрі сюжету - життя 35-річної рієлторки Яни, яка стикається з надприродною проблемою: щойно вона проводить ніч із чоловіком, той на ранок перетворюється на… собаку.

Головну роль у фільмі виконала саме Леся Нікітюк. Телеведуча зізнавалась, що довго не наважувалась зніматися у кіно.

"Мені пропонували зніматися в кіно дуже давно, але я не погоджувалася, бо для мене найголовнішою була все ж таки телевізійна кар'єра. І навіть після ролі в кіно зараз, в шапці мого профілю в Instagram ви все одно не побачите слово 'Актриса', бо для мене це тільки початок", - ділилася вона.

За словами творців, спочатку сценарій не писався під конкретного виконавця, але вже в процесі роботи стало очевидно - саме Нікітюк найкраще втілює образ Яни.

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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Лесі Нікітюк, YouTube-канал КіноUA, ТСН.ua.

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