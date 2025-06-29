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Пола Вокера "воскресять" у фінальному "Форсажі"? Він Дізель розкрив неймовірні деталі (відео)

Неділя 29 червня 2025 20:14
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Пола Вокера "воскресять" у фінальному "Форсажі"? Він Дізель розкрив неймовірні деталі (відео) Пол Вокер та Він Дізель в "Форсажі" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фінальна частина легендарної франшизи "Форсаж" стане великим сюрпризом для фанів, адже в ній можуть "воскресити" актора Пола Вокера. За словами Віна Дізеля, це було однієї з його вимог, які він озвучив студії Universal.

Як повідомляє РБК-Україна, про це актор розповів на фестивалі Fuel Fest 2025, відео з якого вже з'явилося на сторінці HotCars в Instagram.

Що відомо про нову частину "Форсажу"

Так, Дізель розкрив чимало важливих деталей щодо фінального фільму. За його словами, остання частина вийде у 2027 році.

Також Він зізнався, що під час розмови з представниками кіностудії наполягав на трьох речах:

  • сюжет має розгортатися саме у Лос-Анджелесі, де і починався
  • франшиза має повернутися до автомобільної культури, яку було показано у перших частинах
  • в фільм має "повернутися" Браян О'Коннор (якого грав Вокер).

Останній "інсайд" особливо здивував фанів. Ймовірно, актора "воскресять" так, як це робили у сьомій частині "Форсажу". Тоді у фінальних сценах, де мав бути Вокер, знялися його брати, а за допомогою комп'ютерної графіки було відтворено його обличчя.

Пола Вокера &quot;воскресять&quot; у фінальному &quot;Форсажі&quot;? Він Дізель розкрив неймовірні деталі (відео)Вокер та Дізель в "Форсажі" (скріншот)

Нині ж з усім цим чудово впорається штучний інтелект, який легко "додасть" актора в кадр. Втім, це питання часто провокує суперечки, адже існують сумніви щодо етичності подібних "лайфхаків".

На тлі заяв Дізеля вже з'явилися версії, що персонажа Вокера "додадуть" лише у фінальні сцени, аби уникнути хейту та засудження.

Що відомо про Пола Вокера

Актор народився у 1973 році, він став відомим ще з дитинства, коли почав зніматися в рекламі та телешоу. Але справжньою зіркою Вокер став після зйомок в "Форсажі".

Пол грав у франшизі агента ФБР. Але у листопаді 2013 року актор загинув у ДТП. Вокер був на пасажирському кріслі Porsche Carrera GT, а за кермом був його друг Роджер Родас, який також загинув. У Вокера залишилася донька, яка заснувала фонд на його честь.

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