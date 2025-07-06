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"Просто вау": Сумська розбурхала мережу відвертими кадрами без краплі "фотошопу"

Неділя 06 липня 2025 13:57
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"Просто вау": Сумська розбурхала мережу відвертими кадрами без краплі "фотошопу" Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Ольга Сумська поділилася архівними кадрами, які їй дуже подобаються. На них зірка позує у дуже відвертому образі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Сумської.

Як виглядала Сумська у 2008 році

Акторка показала кадри фотосесії, яка відбулася ще 17 років тому. На ній Сумська позувала у сріблястому корсеті та високих чобітках на підборах.

У ті роки відверті образи привертали більше уваги, адже не всі наважувалися роздягатися перед камерою. І, як помітно на фото, Сумська відчувала себе впевнено.

"Одна з моїх улюблених фотосесій! Французький фотограф українського походження Юрій Балак, 2008 рік", - розповіла акторка.

При цьому Сумська зазначила, що на фото взагалі немає "фотошопу". Зараз, коли навіть для звичайних селфі використовують фільтри, таке уявити важко.

Реакція мережі

Архівні фото вразили юзерів. Вони не шкодували компліментів та написали:

  • "Просто вау"
  • "Вогонь вогненний. Браво! Українські жінки найгарніші!"
  • "Ти пожежа"
  • "Завжди була і є еталоном краси. Чиста українська врода"
  • "Розкішна жінка. Українська Катрін Деньов"
  • "Оля Сумська, Моніка Белуччі, Шерон Стоун, Кетрін-Зета Джонс, Катрін Деньов, всі вони з одного винного купажу"
  • "Дуже гарна і тоді і зараз, і завжди".

Як Сумська виглядає зараз

Акторка часто ділиться новими фото. Зірка робить "чесні" селфі та не зловживає фільтрами. У свої 58 років Сумська може похизуватися як гарною фігурою, так і красою, яка не боїться віку.

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