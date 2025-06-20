Син Костянтина Грубича приєднався до ЗСУ: що сказав телеведучий (фото)
Ярослав, 28-річний син телеведучого Костянтина Грубича, встав на захист України від російської агресії. Раніше його батько не приховував, що боїться мобілізації сина.
Як зірковий тато відреагував на рішення сина та що відомо про хлопця, розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар Грубича OBOZ.
Ярослав Грубич мобілізувався: що відомо
Син відомого телеведучого тривалий час висвітлював російсько-українську війну як відеограф і допомагав військовим як волонтер, відкриваючи збори.
Зрештою він вирішив стати на захист країни. Про це зокрема свідчать нещодавні публікації парубка в соцмережах.
Так, на одному з фото він постає у військовій формі з бронежилетом та зброєю. Кадр він підписав лаконічно, а батько репостнув його у себе в соцмережі.
"Рідна кров", - написав Костянтин.
Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)
Хлопець здобував вищу освіту в Польщі. Там вивчав тонкощі організації кіно- та телевізійного виробництва. Незадовго до повномасштабного вторгнення повернувся в Україну.
Як батько відреагував на рішення сина
Раніше ведучий чесно зізнавався, що боїться мобілізації сина. Він та його дружина вже мали досвід втрати дитини. У 2014 році донька Грубича загинула у ДТП. Саме тому він не приховує переживань за хлопця.
"Ми з дружиною знаємо, що таке втрата дитини... Ми не повинні жити в страху, але ми живемо в цьому", - казав минулого року він.
Сьогодні ж Костянтин підтримує Ярослава, хоч і сильно хвилюється за його життя.
"Як і кожен батько, просто хочу, щоб він був живим і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко - переживаємо, як десятки тисяч інших українських батьків", - поділився він.
Син Грубича служить в ЗСУ (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)
Він не став вдаватися в деталі, але зазначив, що хлопець роками йшов до цього рішення.
"Просто від цього нікуди не дітися, поки існує Росія в теперішньому агресивному стані, воювати будуть всі", - зазначив ведучий.
Грубич також прокоментував ймовірність власної мобілізації. Зараз він намагається бути корисним в тилу.
"Наскільки це ефективно - судити не мені", - резюмував він.
Теведучий Грубич про мобілізацію сина (фото: facebook.com/Грубич)
Нагадаємо, Костянтин - український журналіст та телеведучий. Він родом з Полтави. Сьогодні йому 56 років. Вже понад 30 років живе у шлюбі з коханою Світланою.
У пари загалом народилося троє дітей. Окрім сина, є донька Владислава. Молодша донька Ольга трагічно загинула 12 липня 2014 року у 17 років - її збив автомобіль на пішохідному переході.
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