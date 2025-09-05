ua en ru
Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавити

П'ятниця 05 вересня 2025 19:33
Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавити Нове кіно (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) традиційно відкриває сезон світових кінопрем’єр, пропонуючи глядачам яскраву мозаїку жанрів - від блокбастерів до арт-стрічок і документалістики. Цього року програма налічує 292 фільми, серед яких чимало цікавих стрічок.

РБК-Україна розповідає, які 11 фільмів з Міжнародного кінофестивалю скоро покажуть у нашій країні, та чому їх варто подивитися.

"Кутюр" (Аліс Вінокур)

Анджеліна Джолі у ролі американської режисерки, яка бере участь у модному проєкті в Парижі. Стрічка переносить глядачів у світ високої моди, де за витонченою картинкою приховуються напруження та непрості вибори. Візуальні образи глибоко передають естетику стрічки - поєднання витонченого стилю, кінематографічної точності та психологічної глибини робить фільм довершеним.

В Україні фільм вийде в кінотеатрах вже зовсім скоро. Кінодистриб'юторська компанія - Green Light Films.

Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавитиКадр з фільму "Кутюр"

Driver’s Ed (Боббі Фарреллі)

Світова прем’єра від майстра американських комедій. Молодий Джеремі (Сем Нівола) викрадає авто з шкільного курсу водіння, щоб врятувати стосунки зі своєю дівчиною. Разом із випадковими попутниками, під переслідуванням директора та інструктора, він вирушає у шалене авто-пригодницьке відрядження.

Легка, дотепна та емоційна історія про перше кохання та дорослі випробування. В Україні фільм очікується в прокаті вже скоро.

Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавитиКадр з фільму Driver’s Ed

California Schemin’ (Джеймс Макевой)

Дебют Джеймса Макевоя як режисера. Фільм розповідає про двох шотландських друзів, які видають себе за американських реперів, щоб прорватися у музичну індустрію. Драйв, гумор та несподівані повороти сюжету вдало поєднуються з історією про дружбу та успіх.

Незабаром стрічка очікується в прокаті в Україні.

Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавитиКадр з фільму California Schemin’

Грабіжник за покликанням (Дерек Сіанфранс)

Це правдива історія Джейффрі Менчестера - злочинця, якому вдалося втекти з в’язниці. На його рахунку - десятки пограбувань ресторанів McDonald’s які злодій здійснював через дах, а також півроку переховування всередині гігантського магазину іграшок Toys R Us. Цей фільм - непередбачувана історія про недитячі злочини в магазині іграшок, дорослі почуття та невирішені проблеми.

Ченнінг Татум і Кірстен Данст в головних ролях. В Україні стрічка вийде у прокат 16 жовтня, кінодистриб'юторська компанія - Green Light Films.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Ріан Джонсон)

Третя частина франшизи про детектива Бенуа Бланка (Деніел Крейг) переносить у маленьке містечко з таємничим вбивством. Гумор, інтрига та зірковий склад: Джош Бролін, Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Міла Куніс. Класичний детектив у сучасній подачі з несподіваними сюжетними поворотами.

Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавитиКадр з фільму Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Good Fortune (Азіз Ансарі)

У цьому комедійно-фантастичному фільмі розповідається про ангела на ім'я Габріель (Кіану Рівз), який намагається допомогти людині, що переживає труднощі, показавши, що гроші не вирішують усіх проблем. Однак його спроба призводить до того, що він втрачає свої крила, а його дії спричиняють хаос у житті людей, яким він намагався допомогти.

Фільм обіцяє справжній “емоційний атракціон” з гумору та глибоких роздумів про життя.

Frankenstein (Гільєрмо дель Торо)

Ця адаптація класичного роману Мері Шеллі розповідає про амбітного вченого Віктора Франкенштейна (Оскар Айзек), який намагається подолати смерть, створюючи живу істоту з частин мертвих тіл. Однак його творіння (Джейкоб Елорді) стає свідомим і починає шукати своє місце у світі, стикаючись із відчуженням і стражданнями. Фільм досліджує теми людської природи, моралі та наслідків наукових експериментів, поєднуючи візуальну розкіш із глибоким емоційним змістом.

The Lost Bus

Історія про героїв, які знаходяться серед нас - водій шкільного автобуса (Меттью МакКонахі) рятує 23 дітей під час неконтрольованої стихії. Динамічний сюжет, напружена атмосфера та потужна акторська гра роблять фільм емоційно насиченим і захопливим до останніх хвилин.

Hamnet

фільм Хлоя Чжао, що адаптує однойменний роман Меггі О’Фаррелл. Це інтимна й поетична історія про Вільяма Шекспіра та його дружину Агнес, які переживають втрату сина Гамнета. Режисерка поєднує історичні факти з елементами магічного реалізму, створюючи глибоке дослідження горя, кохання та мистецтва.

Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавитиКадр з фільму Hamnet

The Christophers (Стівен Содерберґ)

У трилері від Стівена Содерберґа, майстерно поєднується гумор і драма. Сюжет розповідає про дітей відомого художника, які наймають підробника, щоб завершити його незакінчені картини. Це дозволяє їм отримати спадок після його смерті. Мікейла Коел виконує одну з головних ролей, після перерви.

Sacrifice (Ромен Ґаврас)

Події розгортаються під час розкішного благодійного заходу, що перетворюється на хаос, коли радикальна група захоплює його. Вона шукає містичний артефакт, пов'язаний з давнім пророцтвом. Аня Тейлор-Джой грає роль Жоан, молодої активістки, яка стикається з корупцією та зрадою у власній організації, що загрожує її життю та ідеалам. Фільм обіцяє бути напруженим і драматичним, з елементами соціальної критики та з політичним підтекстом.

Скоро в Україні: 11 нових фільмів з Міжнародного кінофестивалю, які варто не проґавитиКадр з фільму Sacrifice

