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Смерть МакМехона сколихнула зірок серіалу "Усі жінки - відьми": як вони реагують

Субота 05 липня 2025 11:57
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Смерть МакМехона сколихнула зірок серіалу "Усі жінки - відьми": як вони реагують Джуліан МакМехон помер - що пишуть його колеги (кадр з серіалу)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірки серіалу "Усі жінки - відьми" емоційно прощаються з Джуліаном МакМехоном. Актор помер після тривалої боротьби з раком.

РБК-Україна розповідає, як колеги актора відреагували на втрату та якими спогадами поділилися.

Алісса Мілано

Разом з Джуліаном вони багато років грали закохану пару. Непросте кохання Фібі та Коула назавжди лишилося в серцях шанувальників.

"У мене розбите серце. Джуліан МакМехон був чарівним. Ця посмішка. Цей сміх. Цей талант. Його присутність. Він заходив у кімнату і запалював її - не лише харизмою, а й добротою. Пустощами. Душевним розумінням", - поділилася зірка.

Вона пригадала співпрацю з актором на майданчику. Попри відмінності, їм вдавалося розуміти одне одного.

"Він дав мені змогу почуватися в безпеці як акторці. Бачив мене як жінку. Кидав мені виклик, дражнив, підтримував", - розповіла вона.

Смерть МакМехона сколихнула зірок серіалу &quot;Усі жінки - відьми&quot;: як вони реагуютьАлісса Мілано та Джуліан МакМехон (фото: instagram.com/milano_alyssa

Актор був не просто телевізійним чоловіком. У них склалися добрі дружні стосунки.

"Він був тим, хто перевіряє, чи все гаразд. Тим, хто пам'ятає. Тим, хто говорить правду, навіть коли це незручно, але завжди з любов'ю", - зауважила вона.

Наостанок Мілано висловила співчуття дружині актора Келлі та його донькам Медісон та Іліані.

"Він їх обожнював. Це відчувалося в кожній розмові, в кожній історії, в кожному повідомленні. Він був перш за все сім'янином і дуже любив. Ця втрата здається нереальною. Занадто рано. Занадто несправедливо", - написала вона.

Смерть МакМехона сколихнула зірок серіалу &quot;Усі жінки - відьми&quot;: як вони реагуютьАктори, які зіграли Фібі та Коула (фото: instagram.com/milano_alyssa)

Голлі Марі Комбс

Виконавиця ролі Пайпер поділилася зворушливим відеороликом, щоб вшанувати пам'ять актора. У своєму дописі вона згадала його почуття гумору та життєрадісність.

"Сказати, що ти був неповторним, - це нічого не сказати. Твоя невтомна жага до життя і шалене, але таке точне почуття гумору - цього дуже бракуватиме. Радість і сміх, які ти приносив, назавжди залишаться в пам’яті", - написала акторка.

Вона також згадала Шенен Догерті, яка померла 13 липня 2024 року після тривалої боротьби з раком.

"Сподіваюся, ти знайдеш нашу подругу й танцюватимеш серед пелюсток троянд", - додала Голлі.

Роуз МакГоуен

У своїх сториз акторка назвала Джуліана "силою блиску, шаленого таланту і гумору".

"Для тебе, твоєї родини та відданих шанувальників по всьому світу я молюся про розраду", - додала вона.

Смерть МакМехона сколихнула зірок серіалу &quot;Усі жінки - відьми&quot;: як вони реагуютьРоуз МакГоуен про смерть Джуліана МакМехона (скриншот)

Браян Краузе

Актор, який зіграв у серіалі Лео, опублікував світлину колеги та вшанував його пам'ять зворушливими словами.

"Сумний день для нашої родини "Зачарованих"! Джуліан був одним з найвеселіших, диявольськи красивих і добрих людей! Молитви його родині та близьким друзям! Нам його дуже не вистачатиме!" - написав він.

Смерть МакМехона сколихнула зірок серіалу &quot;Усі жінки - відьми&quot;: як вони реагуютьБраян Краузе про смерть колеги (скриншот)

Що відомо про смерть МакМехона

Трагічну новину повідомила дружина зірки. Джуліана не стало 2 липня. Він помер внаслідок тривалої боротьби з раком у Флориді.

Кохана актора також зазначила, що він любив життя, родину, друзів, роботу та шанувальників.

"Його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей", - додала вона.

Нагадаємо, Джуліан МакМехон народився 27 липня 1968 року в Сідней.

Кар'єру розпочинав як модель, а згодом почав грати у серіалах та фільмах.

Найбільшу славу йому принесли ролі напівдемона Коула в телесеріалі "Усі жінки - відьми", хірурга Крістіана в "Частинах тіла" та суперлиходія Доктора Дума у "Фантастичній четвірці".

Серед останніх робіт - "ФБР: Найбільш розшукувані", "Серфер" та "Резиденція".

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Алісси Мілано, Браяна Краузе, Голі Марі Комбс, Роуз МакГоуен.

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