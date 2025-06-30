Стендаперка Волкова розкрила вартість пологів у приватній клініці: суми чималі (відео)

Стендаперка Алла Волкова, яка навесні цього року вперше стала матір'ю, розповіла про витрати на дитину. Своєю історією також поділився блогер Влад Шевченко, чия дружина Анастасія народила від нього первістка.

Як повідомляє РБК-Україна , Алла та Влад розповіли про витрати на дітей у новому випуску подкасти Раміни Есхакзай "30+".

Скільки коштують пологи у приватній клініці

За словами Волкової, її вагітність "вели" у приватній лікарні, за повний пакет з аналізами, оглядами та УЗД вона заплатила 46 тисяч 500 гривень. Але також стендаперка купувала вітаміни, вартість яких треба рахувати окремо.

Шевченко та його обраниця платили за ведення вагітності понад 70 тисяч гривень. І вони також купували вітаміни, додаткові ліки - бувало, що на тиждень виходило 4-5 тисяч гривень додаткових витрат.

"Я собі так ставив запитання: "Блін, а скільки людей нормально в Україні може стягнути просто медикаменти базові, які треба для вагітної жінки?" - розповів Влад.

За самі пологи потрібно платити окремо. В приватних клініках, як розповіли Алла і Влад, це коштує приблизно 100 тисяч гривень. А ще Шевченко окремо платив за лікаря - він та його дружина обирали спеціаліста, який був на пологах.

Волкова і Шевченко розповіли про вартість пологів (скріншот)

Втім, йдеться про приватні клініки. Алла розповіла, що у державних за пологи не платять.

"Мама моя, наприклад, останню дочку, яку народжувала, це було дев'ять років тому, не платила взагалі нікому нічого. Вона навіть потім лікарям нічого не давала, тому що в неї не було грошей і вона ні з ким не домовлялася. Вона просто прийшла, народила, побула там", - пригадала Волкова.

"Звісно, що вона оплачувала медикаменти, оці всі штуки, але за пологи ні за що вона не платила. Якісь додаткові вітаміни - я знаю, що вона не пил, але вона харчувалася гарно", - додала вона.

Стендаперка та блогер погодилися, що на цьому витрати не закінчуються. Ще треба платити за додаткові аналізи, яких може бути чимало. А потім починаються інші потреби: від щеплень до вітамінів чи ліків для немовлят. Також варто не забувати про візочки, ванночки, одяг та інші речі для малюка.

"Якщо скласти вагітність, ведення, всі медикаменти і хороший візок, хороші всі ці меблі, то мені здається, що ну точно в півмільйона", - визнав Шевченко.