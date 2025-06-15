ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізму

Неділя 15 червня 2025 09:00
UA EN RU
Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізму Радянські зірки, які померли від алкоголізму (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Радянський кінематограф подарував глядачам чимало харизматичних зірок, яких обожнювали мільйони. Але далеко не всі витримали тягар слави, творчих мук і особистих драм. Алкоголь для багатьох із них став не просто звичкою - він став втечею від реальності, що врешті призвела до трагічної розв'язки.

У нашій добірці на РБК-Україна - 10 зірок радянського кіно, чиє життя обірвалося через алкоголізм, попри талант і народну любов.

Олександр Абдулов

Улюбленець жінок і зірка радянського кіно 1980-х Абдулов запам’ятався мільйонам глядачів ролями у "Звичайному чуді", "Чародіях", "Вбити дракона". Але за усмішкою, блиском і чарівністю ховався інший бік життя.

"Якби не пив і не курив - не помер би так рано", - розповідали про нього друзі.

Абдулов почав палити ще підлітком, згодом до цього додався і алкоголь. Звички стали частиною його стилю життя - невід’ємною, але згубною.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Чародії"

У 2008 році він пішов з життя через рак легенів. Йому було лише 55.

Його колеги не заперечують: талант був справжній - але й залежність також.

Володимир Висоцький

Актор, поет і зірка "Місця зустрічі змінити не можна" і символ цілої епохи. Помер у 1980-му в 42 роки. Причина смерті досі викликає суперечки, але алкоголізм і залежність від наркотиків зіграли ключову роль.

Курив з юності, пив ще з часів навчання. Згодом прийшов до морфію - аби "не пити", а в результаті - ще глибше в прірву.

Лікувався, кодувався, але постійно зривався. Останні роки - суміш алкоголю, наркотиків, стресу і болю.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Маленькі трагедії"

Олег Даль

Актор не раз намагався позбутися згубної звички - навіть проходив "кодування" разом із Володимиром Висоцьким. Та всі зусилля виявилися марними: зриви траплялися знову й знову.

3 березня 1981 року Олег Даль раптово помер у готельному номері в Києві. За однією з версій, фатальний серцевий напад спровокував алкоголь, який лікарі категорично забороняли акторові.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Стара, стара казка"

Юрій Богатирьов

Останні роки життя зірка радянського кіно Юрія Богатирьова були непростими: він помітно набрав вагу, через що запрошення до кіно ставали дедалі рідшими.

Відчаю додавала й залежність - актор міг вживати навіть лосьйони та одеколони, зривати вистави й зйомки.

Згодом Богатирьов перейшов на антидепресанти, але це лише погіршило ситуацію. Фатального дня він запив таблетку шампанським - і серце не витримало.

Офіційна причина смерті - гостра серцева недостатність.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Кілька днів з життя І.І Обломова"

Микола Єременко - молодший

Микола Єременко пішов із життя внаслідок інсульту, який стався після тривалого запою. Коли йому стало зле, він відмовився викликати швидку допомогу - соромився свого вигляду.

Зрештою його таки доправили до лікарні, але було надто пізно. Зірку фільмів "Червоне і чорне" та "Пірати ХХ століття" врятувати не вдалося.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "31 червня"

Леонід Філатов

Актор, письменник і поет мав звичку майже щодня прикладатися до алкоголю - "для бадьорості", як сам казав.

Спершу це закінчилося мікроінсультом, а згодом відмовили обидві нирки. Після цього Леонід не міг вживати навіть воду без суворого контролю - усе доводилося дозувати.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Ярослав Мудрий"

Георгій Бурков

Бурков настільки глибоко занурювався у свої ролі, що пив не лише на знімальному майданчику - а часто й дуже багато.

Актор пішов з життя у 57 років, офіційною причиною смерті стала тромбоемболія. Після розтину лікарі були шоковані: "Як він взагалі жив із такими судинами…?".

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Старики-розбійники"

Ізольда Ізвицька

Роль у фільмі "Сорок перший", в якому Ізвицька зіграла Марію Басову, зробила її відомою на весь СРСР.

Але ця вершина так і залишилася єдиною: згодом актрису запрошували лише на епізоди, а не в головні ролі.

Її чоловік, актор Едуард Бредун, почав зловживати алкоголем і втягнув у це й Ізольду.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Сорок перший"

А потім - пішов. Без підтримки, без театру, без роботи вона поступово згасала.

Останні місяці життя Ізвицька харчувалася хлібними кірками та спиртним. Усього 38 років - і її не стало.

Наталя Кустинська

У 21 рік Наталя втратила головну роль свого життя - Тосю у фільмі "Дівчина без адреси".

Її не затвердили, попри підтримку чоловіка-режисера, й обрали Надію Румянцеву.

Хоча в Кустинської було близько 50 ролей, серед них відомі — "Іван Васильович змінює професію", "Три плюс два", - справжньої акторської слави вона так і не здобула.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Іван Васильйович змінює професію"

Життя Наталі було важким: шість шлюбів, трагічна доля єдиного сина. Наприкінці 1980-х вона стала вживати алкоголь - і це серйозно підкосило її здоров’я. Актриса померла у 74 роки.

Інна Ульянова

Її зірковий час настав лише в 48 років - із роллю в культових "Покровських воротах".

Але ця популярність стала пасткою: глядачі бачили в ній лише ту саму героїню. У театрі вона не отримувала значних ролей, особисте життя теж не склалося - короткий шлюб із режисером Борисом Голдаєвим завершився через сцену ревнощів.

Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізмуКадр з фільму "Покровські ворота"

У кінці 90-х робота зникла, а разом з нею - і відчуття потрібності. Почалися регулярні запої.

Інна навіть могла вийти в під’їзд без одягу. В останні роки вона залишалась самотньою, страждала від цирозу печінки. Померла 9 червня 2005 року.

Вас може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Зірки
Життя
ДФТГ vs "Шахеди". Чи допоможе експеримент Міноборони боротися з російськими дронами
ДФТГ vs "Шахеди". Чи допоможе експеримент Міноборони боротися з російськими дронами