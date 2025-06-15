Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізму

Радянський кінематограф подарував глядачам чимало харизматичних зірок, яких обожнювали мільйони. Але далеко не всі витримали тягар слави, творчих мук і особистих драм. Алкоголь для багатьох із них став не просто звичкою - він став втечею від реальності, що врешті призвела до трагічної розв'язки.

У нашій добірці на РБК-Україна - 10 зірок радянського кіно, чиє життя обірвалося через алкоголізм, попри талант і народну любов.

Олександр Абдулов

Улюбленець жінок і зірка радянського кіно 1980-х Абдулов запам’ятався мільйонам глядачів ролями у "Звичайному чуді", "Чародіях", "Вбити дракона". Але за усмішкою, блиском і чарівністю ховався інший бік життя.

"Якби не пив і не курив - не помер би так рано", - розповідали про нього друзі.

Абдулов почав палити ще підлітком, згодом до цього додався і алкоголь. Звички стали частиною його стилю життя - невід’ємною, але згубною.

Кадр з фільму "Чародії"

У 2008 році він пішов з життя через рак легенів. Йому було лише 55.

Його колеги не заперечують: талант був справжній - але й залежність також.

Володимир Висоцький

Актор, поет і зірка "Місця зустрічі змінити не можна" і символ цілої епохи. Помер у 1980-му в 42 роки. Причина смерті досі викликає суперечки, але алкоголізм і залежність від наркотиків зіграли ключову роль.

Курив з юності, пив ще з часів навчання. Згодом прийшов до морфію - аби "не пити", а в результаті - ще глибше в прірву.

Лікувався, кодувався, але постійно зривався. Останні роки - суміш алкоголю, наркотиків, стресу і болю.

Кадр з фільму "Маленькі трагедії"

Олег Даль

Актор не раз намагався позбутися згубної звички - навіть проходив "кодування" разом із Володимиром Висоцьким. Та всі зусилля виявилися марними: зриви траплялися знову й знову.

3 березня 1981 року Олег Даль раптово помер у готельному номері в Києві. За однією з версій, фатальний серцевий напад спровокував алкоголь, який лікарі категорично забороняли акторові.

Кадр з фільму "Стара, стара казка"

Юрій Богатирьов

Останні роки життя зірка радянського кіно Юрія Богатирьова були непростими: він помітно набрав вагу, через що запрошення до кіно ставали дедалі рідшими.

Відчаю додавала й залежність - актор міг вживати навіть лосьйони та одеколони, зривати вистави й зйомки.

Згодом Богатирьов перейшов на антидепресанти, але це лише погіршило ситуацію. Фатального дня він запив таблетку шампанським - і серце не витримало.

Офіційна причина смерті - гостра серцева недостатність.

Кадр з фільму "Кілька днів з життя І.І Обломова"

Микола Єременко - молодший

Микола Єременко пішов із життя внаслідок інсульту, який стався після тривалого запою. Коли йому стало зле, він відмовився викликати швидку допомогу - соромився свого вигляду.

Зрештою його таки доправили до лікарні, але було надто пізно. Зірку фільмів "Червоне і чорне" та "Пірати ХХ століття" врятувати не вдалося.

Кадр з фільму "31 червня"

Леонід Філатов

Актор, письменник і поет мав звичку майже щодня прикладатися до алкоголю - "для бадьорості", як сам казав.

Спершу це закінчилося мікроінсультом, а згодом відмовили обидві нирки. Після цього Леонід не міг вживати навіть воду без суворого контролю - усе доводилося дозувати.

Кадр з фільму "Ярослав Мудрий"

Георгій Бурков

Бурков настільки глибоко занурювався у свої ролі, що пив не лише на знімальному майданчику - а часто й дуже багато.

Актор пішов з життя у 57 років, офіційною причиною смерті стала тромбоемболія. Після розтину лікарі були шоковані: "Як він взагалі жив із такими судинами…?".

Кадр з фільму "Старики-розбійники"

Ізольда Ізвицька

Роль у фільмі "Сорок перший", в якому Ізвицька зіграла Марію Басову, зробила її відомою на весь СРСР.

Але ця вершина так і залишилася єдиною: згодом актрису запрошували лише на епізоди, а не в головні ролі.

Її чоловік, актор Едуард Бредун, почав зловживати алкоголем і втягнув у це й Ізольду.

Кадр з фільму "Сорок перший"

А потім - пішов. Без підтримки, без театру, без роботи вона поступово згасала.

Останні місяці життя Ізвицька харчувалася хлібними кірками та спиртним. Усього 38 років - і її не стало.

Наталя Кустинська

У 21 рік Наталя втратила головну роль свого життя - Тосю у фільмі "Дівчина без адреси".

Її не затвердили, попри підтримку чоловіка-режисера, й обрали Надію Румянцеву.

Хоча в Кустинської було близько 50 ролей, серед них відомі — "Іван Васильович змінює професію", "Три плюс два", - справжньої акторської слави вона так і не здобула.

Кадр з фільму "Іван Васильйович змінює професію"

Життя Наталі було важким: шість шлюбів, трагічна доля єдиного сина. Наприкінці 1980-х вона стала вживати алкоголь - і це серйозно підкосило її здоров’я. Актриса померла у 74 роки.

Інна Ульянова

Її зірковий час настав лише в 48 років - із роллю в культових "Покровських воротах".

Але ця популярність стала пасткою: глядачі бачили в ній лише ту саму героїню. У театрі вона не отримувала значних ролей, особисте життя теж не склалося - короткий шлюб із режисером Борисом Голдаєвим завершився через сцену ревнощів.

Кадр з фільму "Покровські ворота"

У кінці 90-х робота зникла, а разом з нею - і відчуття потрібності. Почалися регулярні запої.

Інна навіть могла вийти в під’їзд без одягу. В останні роки вона залишалась самотньою, страждала від цирозу печінки. Померла 9 червня 2005 року.