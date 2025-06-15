Топ-10 зірок радянського кіно, які померли від алкоголізму
Радянський кінематограф подарував глядачам чимало харизматичних зірок, яких обожнювали мільйони. Але далеко не всі витримали тягар слави, творчих мук і особистих драм. Алкоголь для багатьох із них став не просто звичкою - він став втечею від реальності, що врешті призвела до трагічної розв'язки.
У нашій добірці на РБК-Україна - 10 зірок радянського кіно, чиє життя обірвалося через алкоголізм, попри талант і народну любов.
Олександр Абдулов
Улюбленець жінок і зірка радянського кіно 1980-х Абдулов запам’ятався мільйонам глядачів ролями у "Звичайному чуді", "Чародіях", "Вбити дракона". Але за усмішкою, блиском і чарівністю ховався інший бік життя.
"Якби не пив і не курив - не помер би так рано", - розповідали про нього друзі.
Абдулов почав палити ще підлітком, згодом до цього додався і алкоголь. Звички стали частиною його стилю життя - невід’ємною, але згубною.
Кадр з фільму "Чародії"
У 2008 році він пішов з життя через рак легенів. Йому було лише 55.
Його колеги не заперечують: талант був справжній - але й залежність також.
Володимир Висоцький
Актор, поет і зірка "Місця зустрічі змінити не можна" і символ цілої епохи. Помер у 1980-му в 42 роки. Причина смерті досі викликає суперечки, але алкоголізм і залежність від наркотиків зіграли ключову роль.
Курив з юності, пив ще з часів навчання. Згодом прийшов до морфію - аби "не пити", а в результаті - ще глибше в прірву.
Лікувався, кодувався, але постійно зривався. Останні роки - суміш алкоголю, наркотиків, стресу і болю.
Кадр з фільму "Маленькі трагедії"
Олег Даль
Актор не раз намагався позбутися згубної звички - навіть проходив "кодування" разом із Володимиром Висоцьким. Та всі зусилля виявилися марними: зриви траплялися знову й знову.
3 березня 1981 року Олег Даль раптово помер у готельному номері в Києві. За однією з версій, фатальний серцевий напад спровокував алкоголь, який лікарі категорично забороняли акторові.
Кадр з фільму "Стара, стара казка"
Юрій Богатирьов
Останні роки життя зірка радянського кіно Юрія Богатирьова були непростими: він помітно набрав вагу, через що запрошення до кіно ставали дедалі рідшими.
Відчаю додавала й залежність - актор міг вживати навіть лосьйони та одеколони, зривати вистави й зйомки.
Згодом Богатирьов перейшов на антидепресанти, але це лише погіршило ситуацію. Фатального дня він запив таблетку шампанським - і серце не витримало.
Офіційна причина смерті - гостра серцева недостатність.
Кадр з фільму "Кілька днів з життя І.І Обломова"
Микола Єременко - молодший
Микола Єременко пішов із життя внаслідок інсульту, який стався після тривалого запою. Коли йому стало зле, він відмовився викликати швидку допомогу - соромився свого вигляду.
Зрештою його таки доправили до лікарні, але було надто пізно. Зірку фільмів "Червоне і чорне" та "Пірати ХХ століття" врятувати не вдалося.
Кадр з фільму "31 червня"
Леонід Філатов
Актор, письменник і поет мав звичку майже щодня прикладатися до алкоголю - "для бадьорості", як сам казав.
Спершу це закінчилося мікроінсультом, а згодом відмовили обидві нирки. Після цього Леонід не міг вживати навіть воду без суворого контролю - усе доводилося дозувати.
Кадр з фільму "Ярослав Мудрий"
Георгій Бурков
Бурков настільки глибоко занурювався у свої ролі, що пив не лише на знімальному майданчику - а часто й дуже багато.
Актор пішов з життя у 57 років, офіційною причиною смерті стала тромбоемболія. Після розтину лікарі були шоковані: "Як він взагалі жив із такими судинами…?".
Кадр з фільму "Старики-розбійники"
Ізольда Ізвицька
Роль у фільмі "Сорок перший", в якому Ізвицька зіграла Марію Басову, зробила її відомою на весь СРСР.
Але ця вершина так і залишилася єдиною: згодом актрису запрошували лише на епізоди, а не в головні ролі.
Її чоловік, актор Едуард Бредун, почав зловживати алкоголем і втягнув у це й Ізольду.
Кадр з фільму "Сорок перший"
А потім - пішов. Без підтримки, без театру, без роботи вона поступово згасала.
Останні місяці життя Ізвицька харчувалася хлібними кірками та спиртним. Усього 38 років - і її не стало.
Наталя Кустинська
У 21 рік Наталя втратила головну роль свого життя - Тосю у фільмі "Дівчина без адреси".
Її не затвердили, попри підтримку чоловіка-режисера, й обрали Надію Румянцеву.
Хоча в Кустинської було близько 50 ролей, серед них відомі — "Іван Васильович змінює професію", "Три плюс два", - справжньої акторської слави вона так і не здобула.
Кадр з фільму "Іван Васильйович змінює професію"
Життя Наталі було важким: шість шлюбів, трагічна доля єдиного сина. Наприкінці 1980-х вона стала вживати алкоголь - і це серйозно підкосило її здоров’я. Актриса померла у 74 роки.
Інна Ульянова
Її зірковий час настав лише в 48 років - із роллю в культових "Покровських воротах".
Але ця популярність стала пасткою: глядачі бачили в ній лише ту саму героїню. У театрі вона не отримувала значних ролей, особисте життя теж не склалося - короткий шлюб із режисером Борисом Голдаєвим завершився через сцену ревнощів.
Кадр з фільму "Покровські ворота"
У кінці 90-х робота зникла, а разом з нею - і відчуття потрібності. Почалися регулярні запої.
Інна навіть могла вийти в під’їзд без одягу. В останні роки вона залишалась самотньою, страждала від цирозу печінки. Померла 9 червня 2005 року.
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