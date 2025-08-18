ua en ru
Ці фільми вибивають ґрунт з-під ніг: детективи та бойовики з фіналом, на який не очікуєш

Понеділок 18 серпня 2025 20:37
Ці фільми вибивають ґрунт з-під ніг: детективи та бойовики з фіналом, на який не очікуєш
Автор: Поліна Іваненко

Іноді навіть найдосвідченіший глядач не може передбачити, чим усе закінчиться. І це відбувається лише тоді, коли натрапляєш на дійсно напружені детективи й глибокі бойовики, у яких сюжет веде однією дорогою, а в кінці безжально змінює напрям.

РБК-Україна зібрало для вас 8 таких фільмів, після яких залишається неймовірний посмак.

"Скло"

Сюрреалістичний трилер, що об’єднує героїв "Спліту" та "Невразливого". Глядач потрапляє у пастку психологічної гри, де суперсили не такі вже й однозначні, а фінал ламає буквально все. Ідеально для тих, хто любить фільми з несподіваним поворотом сюжету.

"Номер 23"

Головний герой потрапляє у параноїдальний вир навколо книги, який має надто багато збігів з його життям. Деталей стає все більше, напруга росте, а фінал, ніби холодний душ. Це один з тих детективів з непередбачуваним сюжетом, які залишають слід у голові.

"Жінка у вікні"

А це психологічна напруга на межі з божевіллям. Жінка боїться виходити з дому та бачить вбивство, але їй ніхто не вірить. Чи дійсно вона щось бачила? Чудовий варіант трилера з неочікуваною розв’язкою.

"Безсоння"

Класика в жанрі неонуар з Аль Пачіно та Робіном Вільямсом. Аляска, постійний день бабака та справа про вбивство дівчини, яка виводить сюжет на зовсім інший рівень. Це фільм з глибоким сенсом і крутими акторськими роботами, де фінал стає моральною дилемою.

"Божевільна"

Фільм, у якому психіатрична клініка перетворюється на пастку. Головна героїня не знає, де реальність, а де маніпуляція. До останньої сцени не розумієш, кому вірити. Ідеальний варіант, якщо шукаєте фільми-психологічні трилери з неочікуваним фіналом.

"Пам’ятай"

Культовий фільм Крістофера Нолана, який потрібно дивитись навпаки, буквально. Герой не пам’ятає, що відбувається, і ми разом з ним збираємо шматки правди. Нестандартний монтаж, фінал, що вибиває ґрунт з-під ніг, і роздуми про помсту - все ідеально.

"Мовчання ягнят"

Холодний, розумний, блискучий. Тут Ганнібал Лектер не просто злочинець, а дійсно темна особистість. Це історія, яка тримає з першої хвилини до останнього кадру. Класика детективного жанру з напругою, що ріже повітря.

"Інші"

Будинок, де живе героїня Ніколь Кідман, приховує дещо більше, ніж просто моторошну атмосферу. Сюжетний твіст у фіналі - один із найвражаючих у своєму жанрі. На вас чекає фільм з непередбачуваним фіналом, який хочеться передивитися ще раз.

