Ця зірка шоу про схуднення важила 330 кг і зараз ви її не впізнаєте: фото до та після

Учасниця популярного реаліті-шоу "1000‑Lb. Sisters" Теммі Слейтон, яка важила понад 330 кілограмів, вразила кардинальним схудненням. Жінка перенесла декілька операцій і "розірвала" соцмережі своїми новими фото "після".

Як зараз виглядає Теммі та яким був її шлях, розповідає РБК-Україна .

Як Теммі Слейтон виглядала до схуднення

На старті шоу, яке вперше вийшло на ТБ понад 6 років тому, Теммі важила 330 кілограмів і майже не могла ходити самостійно. Їй була потрібна киснева маска, жінка пересувалася за допомогою ходунків або візка, і багато часу проводила у лікарнях.

Слейтон до схуднення (скріншот)

Втім, попри свою вагу та всі проблеми Теммі не одразу почала худнути. Їй було важко відмовитися від старих звичок. Були "зриви" та істерики.

У 2021 році вона опинилася на межі життя через погіршення свого стану. Слейтон впала в кому і проходила багатомісячну реабілітацію. Цей період став переломним у її історії, після нього вона прийняла рішення кардинально змінити своє життя.

У 2022 році Теммі потрапила до реабілітаційного центру в Огайо, де протягом 14 місяців втратила близько 180 фунтів (приблизно 82 кг). Саме це дозволило їй пройти баріатричну операцію.

Теммі Слейтон (скріншот)

Як виглядає Слейтон зараз

Теммі зуміла "скинути" понад 500 фунтів (понад 225 кг). Але після цього виникла нова проблема. Шкіра сильно "провисла", їй довелося робити операцію.

Жінка зізналася, що це було складніше, ніж баріатрична операція. Страх перед хірургічним скальпелем був надвеликим.

Слейтон до операції (скріншот)

"Я дуже нервувала перед операцією з видалення шкіри, бо просто боялася, як я почуватимуся без живота", - казала Слейтон.

Теммі Слейтон після схуднення (скріншоти)

Операція відбулася у січні 2025 року. Хірурги "зрізали" понад 15 фунтів ( приблизно 7 кілограмів) з підборіддя, рук і живота. Процедура тривала 8 годин і завершилася успішно. Лікарі відзначили її швидке відновлення.

Теммі схудла на понад 200 кілограмів (скріншот)

На нинішньому етапі її вага складає близько 108–109 кілограмів. Вона більше не потребує кисневого апарата та ходунків, адже може самостійно пересуватися.

Зірка шоу про схуднення показала, як змінилася після операцій (скріншоти)

А на нових фото її не впізнати, фанати кажуть, що вона почала жити по‑справжньому. Теммі "розриває" TikTok новими кадрами. Її результати схуднення вражають та надихають багатьох юзерів.