ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ця зірка шоу про схуднення важила 330 кг і зараз ви її не впізнаєте: фото до та після

Субота 26 липня 2025 08:36
UA EN RU
Ця зірка шоу про схуднення важила 330 кг і зараз ви її не впізнаєте: фото до та після Теммі Слейтон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця популярного реаліті-шоу "1000‑Lb. Sisters" Теммі Слейтон, яка важила понад 330 кілограмів, вразила кардинальним схудненням. Жінка перенесла декілька операцій і "розірвала" соцмережі своїми новими фото "після".

Як зараз виглядає Теммі та яким був її шлях, розповідає РБК-Україна.

Як Теммі Слейтон виглядала до схуднення

На старті шоу, яке вперше вийшло на ТБ понад 6 років тому, Теммі важила 330 кілограмів і майже не могла ходити самостійно. Їй була потрібна киснева маска, жінка пересувалася за допомогою ходунків або візка, і багато часу проводила у лікарнях.

Слейтон до схуднення (скріншот)

Втім, попри свою вагу та всі проблеми Теммі не одразу почала худнути. Їй було важко відмовитися від старих звичок. Були "зриви" та істерики.

У 2021 році вона опинилася на межі життя через погіршення свого стану. Слейтон впала в кому і проходила багатомісячну реабілітацію. Цей період став переломним у її історії, після нього вона прийняла рішення кардинально змінити своє життя.

У 2022 році Теммі потрапила до реабілітаційного центру в Огайо, де протягом 14 місяців втратила близько 180 фунтів (приблизно 82 кг). Саме це дозволило їй пройти баріатричну операцію.

Ця зірка шоу про схуднення важила 330 кг і зараз ви її не впізнаєте: фото до та післяТеммі Слейтон (скріншот)

Як виглядає Слейтон зараз

Теммі зуміла "скинути" понад 500 фунтів (понад 225 кг). Але після цього виникла нова проблема. Шкіра сильно "провисла", їй довелося робити операцію.

Жінка зізналася, що це було складніше, ніж баріатрична операція. Страх перед хірургічним скальпелем був надвеликим.

Ця зірка шоу про схуднення важила 330 кг і зараз ви її не впізнаєте: фото до та післяСлейтон до операції (скріншот)

"Я дуже нервувала перед операцією з видалення шкіри, бо просто боялася, як я почуватимуся без живота", - казала Слейтон.

Теммі Слейтон після схуднення (скріншоти)

Операція відбулася у січні 2025 року. Хірурги "зрізали" понад 15 фунтів ( приблизно 7 кілограмів) з підборіддя, рук і живота. Процедура тривала 8 годин і завершилася успішно. Лікарі відзначили її швидке відновлення.

Ця зірка шоу про схуднення важила 330 кг і зараз ви її не впізнаєте: фото до та післяТеммі схудла на понад 200 кілограмів (скріншот)

На нинішньому етапі її вага складає близько 108–109  кілограмів. Вона більше не потребує кисневого апарата та ходунків, адже може самостійно пересуватися.

Зірка шоу про схуднення показала, як змінилася після операцій (скріншоти)

А на нових фото її не впізнати, фанати кажуть, що вона почала жити по‑справжньому. Теммі "розриває" TikTok новими кадрами. Її результати схуднення вражають та надихають багатьох юзерів.

@tammy.l.slaton

I absolutely love this song and I know I cannot dance. I’m just trying to have fun. They also help spread the message. Forget about depression. Forget about stressing out and start counting your blessings you’re amazing the way you are never forget that

Affirmations by Memethegoat on all streaming platf - Memethegoatbackuppage

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: матеріали TLC про Теммі, статті про неї на People та Mirror, TikTok Слейтон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Дієта Зірки шоу-бізнесу
Новини
"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі
"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті