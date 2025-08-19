Українка позмагається за корону Mrs. World International у США: хто вона (фото)

Надія Чорна, яка втратила бізнес у Херсоні, готується представити Україну на міжнародному конкурсі краси Mrs. World International, куди вирушає вже з титулом Mrs. Ukraine Premier.

Що відомо про українку, яка боротиметься за корону в США

"Я хочу, щоб світ побачив красу української жінки не лише зовні, а й зсередини - нашу силу, ніжність і неймовірну стійкість. Ці три роки показали, наскільки багато українські жінки роблять і в Україні, і за її межами: ми підтримуємо родини, допомагаємо воїнам, працюємо, щоб зберегти економіку, і водночас залишаємося мамами, які дбають про безпеку своїх дітей", - розповіла Надія.

"Моєю участю я хочу нагадати не лише про війну в Україні - зараз у світі їх багато. І дуже важливо, щоб світ пам’ятав, до чого призводять війни, бачачи приклад України, і щоб люди замислилися, як кожен із них може протистояти війні", - зазначила вона.

Чорна хоче не лише здобути головну корону конкурсу, а й використати цю платформу для популяризації української культури, благодійних проектів та розповідей про Україну на світовій арені.

Надія Чорна (фото: прес-служба)

"Для мене це не лише конкурс краси, а й можливість говорити про Україну на міжнародному рівні. Коли я виходжу на сцену з українським прапором у серці, я розповідаю про нашу країну, про те, що ми переживаємо, і про те, як ми боремося. Це ще один спосіб нагадати світові про нашу реальність, про силу нашого народу і, зокрема, про роль українських жінок у цій боротьбі", - пояснила українка.

"Я спілкуюся з людьми та медіа, розповідаю про Україну, готую національний костюм, який передасть нашу автентичність. Для мене перемога - це не лише корона, а й те, скільки людей після конкурсу згадають про Україну і відчують, що можуть підтримати нас", - додала вона.

Варто зауважити, що участь у змаганні передбачає оцінку не лише зовнішності, а й професійних досягнень, харизми, талантів, соціальної активності та особистих цінностей.

Надія народилася та виросла у Миколаєві. Разом з чоловіком понад два десятиліття займається бізнесом, вважаючи командну роботу та довіру ключем до успіху. З початком повномасштабної війни Чорна волонтерить та допомагає біженцям. Один з її проектів працював на першій лінії фронту, а інший опинився в окупації.

"Вести справи на першій лінії фронту протягом шести місяців було надзвичайно складно: у перші дні по місту рухалися танки, а згодом щодня лунали вибухи. Ситуація нагадувала Харків, адже Миколаїв героїчно тримав оборону, не дозволивши ворогу пройти до Одеси", - розповіли в команді Чорної.

"Сьогодні команда Надії продовжує працювати саме з Миколаєва, підтримуючи розвиток бізнесу та громади міста. Найбільшою цінністю вважає сім’ю, донька Софія володіє п’ятьма мовами та має значні досягнення у спорті й навчанні. Захоплюється подорожами (відвідала понад 50 країн), мистецтвом, архітектурою, грою на фортепіано, колекціонуванням європейської порцеляни, спортом і кулінарією", - додали її представники.