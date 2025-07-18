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Усик замилував фото в обіймах дружини напередодні бою з Дюбуа

П'ятниця 18 липня 2025 12:05
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Усик замилував фото в обіймах дружини напередодні бою з Дюбуа Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

У суботу, 19 липня, відбудеться бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі. Напередодні поєдинку дружина українського боксера Катерина Усик показала нові фото з чоловіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Як виглядає Олександр Усик перед боєм із Дюбуа

Зазначимо, що дружина українського боксера вже прибула до Лондона, де відбудеться протистояння. На нових фото можна побачити трепетні стосунки пари, яка вже понад 15 років у шлюбі.

Усик замилував фото в обіймах дружини напередодні бою з Дюбуа

Вусики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усики постали на фото в повсякденному одязі.

Для фотосесії Олександр Усик обрав білу футболку бренду Ельвіри Гасанової DAMIRLI, яку створили у співпраці з ДТЕК. Це колекція, що нагадує форму енергетиків, які від початку повномасштабної війни відновлюють зруйновану інфраструктуру та повертають світло в українські міста і домівки.

Катерина Усик на фото постала в чорній майці та шортах, а на деяких фото накинула зверху білу сорочку.

Олександр і Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати ніжні фото подружжя:

  • "Неймовірні"
  • "Кохання"
  • "Красиві"
  • "Разом"
  • "Милуюся вами".

Усик замилував фото в обіймах дружини напередодні бою з Дюбуа

Дружина Усика прилетіла до Лондона, щоб підтримати боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чому Катерина Усик завжди присутня на поєдинках чоловіка

В одному з інтерв'ю Катерина Усик зазначила, що Олександру дуже важливо, щоб вона була присутня під час кожного бою. На рингу Усик чує тільки голос дружини, коли вона його підтримує.

"Він чує насправді тільки мене і все. Ну, може, десь тренера ще. Але йому дуже важливо, щоб я була. Може я там як талісман, я про це думала. У нас навіть ніколи не доходило до того, що може я не поїду. Ну от тільки коли я народила Машу", - зазначила Катерина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, Олександр і Катерина Усик разом зі шкільних років.

Вони одружилися у 2009 році, виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

Усик замилував фото в обіймах дружини напередодні бою з Дюбуа

Сім'я Усиків (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Коли відбудеться бій Усик - Дюбуа 2

Бій-реванш відбудеться в ніч із суботи, 19 липня, на неділю, 20 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Протистояння розпочнеться приблизно о 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, їхній перший бій відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Усик переміг, нокаутувавши Дюбуа в дев'ятому раунді.

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