Ведуча "Аферистів в сітях", яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагу

Ведуча проєкту "Аферисти в сітях" Олена-Крістіна Лебідь часто стає об’єктом обговорень через свою зовнішність. У мережі їй дорікають надмірною худорлявістю та припускають анорексію. Сама телеведуча вирішила розставити всі крапки над "і" та відверто розповіла про свою вагу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.

Скільки важить Олена-Христина Лебідь

"Насправді я важу 40. Прямо така вже трохи… кобилка (сміється). Але, чесно кажучи, все життя тримаюсь в одній цифрі. Мабуть, у мене такий організм, який ще давно сам собі вирішив: "Їж - не їж, все одно будеш важити стільки". Хоча, звісно, певні обмеження в мене є: я веганка, м’яса не вживаю. Але загалом - усе, що потрапляє в організм, дуже швидко згорає", - розповіла знаменитість.

Телеведуча також додала, що її тип темпераменту впливає на обмін речовин.

Олена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

"Мені якось розповідали, що сангвініки й холерики - це люди з дуже активним метаболізмом. Бо мають рухливий темперамент - живуть на емоціях. І справді, я ж не ходжу, бігаю підскакуючи", - поділилася Лебідь.

Втім, в одному зі своїх інтерв'ю вона зізнавалася, що не впевнена у собі та своєму вигляді.

"Не розповідала про це нікому. Але я себе не люблю, тому і прикрашаю різними фільтрами Instagram. Мені подобаються в собі тільки плечі, вуха і моя легкість. Нехай пишуть, що у мене анорексія, але ваги собі я не додавала. А от все інше змінила б", - розповідала зірка.

Олена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Коротка біографія Олени-Христини Лебідь

Лебідь народилася в Херсоні. Сьогодні її добре знають як харизматичну ведучу гостросюжетних проєктів.

Вона працювала на найрейтинговіших телеканалах країни - ICTV, М1 і Новому каналі.

З 2011 року Олена-Христина веде передачі, спрямовані на викриття шахрайських схем.

Олена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Спочатку - як шеф-редакторка проєкту "Аферисти", де команда демонструвала, як діють аферисти в реальному житті, і вчила, як не потрапити на їхні гачки.

З 2014 року вона стала обличчям скандального проєкту "Аферисти в сітях", який викриває шахрайство в інтернеті: від фейкових оголошень до небезпечних сайтів знайомств.

У 2013 році Лебідь також була співведучою шоу "ФБР", що мало розважально-соціальний формат і виводило "на чисту воду" недобросовісних партнерів у стосунках.

Олена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведуча рідко ділиться подробицями особистого життя, втім відомо, що її обранець - український політик Павло Розенко, колишній віцепрем’єр-міністр.

Пара познайомилася в соцмережах і відтоді разом, хоча уникає публічності. Час від часу Олена-Христина тішить підписників спільними світлинами з коханим.

Олена-Христина Лебідь з коханим (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)