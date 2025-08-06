ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ведуча "Аферистів в сітях", яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагу

Середа 06 серпня 2025 11:47
UA EN RU
Ведуча "Аферистів в сітях", яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагу Олена-Христина Лебідь (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведуча проєкту "Аферисти в сітях" Олена-Крістіна Лебідь часто стає об’єктом обговорень через свою зовнішність. У мережі їй дорікають надмірною худорлявістю та припускають анорексію. Сама телеведуча вирішила розставити всі крапки над "і" та відверто розповіла про свою вагу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.

Скільки важить Олена-Христина Лебідь

"Насправді я важу 40. Прямо така вже трохи… кобилка (сміється). Але, чесно кажучи, все життя тримаюсь в одній цифрі. Мабуть, у мене такий організм, який ще давно сам собі вирішив: "Їж - не їж, все одно будеш важити стільки". Хоча, звісно, певні обмеження в мене є: я веганка, м’яса не вживаю. Але загалом - усе, що потрапляє в організм, дуже швидко згорає", - розповіла знаменитість.

Телеведуча також додала, що її тип темпераменту впливає на обмін речовин.

Ведуча &quot;Аферистів в сітях&quot;, яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагуОлена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

"Мені якось розповідали, що сангвініки й холерики - це люди з дуже активним метаболізмом. Бо мають рухливий темперамент - живуть на емоціях. І справді, я ж не ходжу, бігаю підскакуючи", - поділилася Лебідь.

Втім, в одному зі своїх інтерв'ю вона зізнавалася, що не впевнена у собі та своєму вигляді.

"Не розповідала про це нікому. Але я себе не люблю, тому і прикрашаю різними фільтрами Instagram. Мені подобаються в собі тільки плечі, вуха і моя легкість. Нехай пишуть, що у мене анорексія, але ваги собі я не додавала. А от все інше змінила б", - розповідала зірка.

Ведуча &quot;Аферистів в сітях&quot;, яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагуОлена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Коротка біографія Олени-Христини Лебідь

Лебідь народилася в Херсоні. Сьогодні її добре знають як харизматичну ведучу гостросюжетних проєктів.

Вона працювала на найрейтинговіших телеканалах країни - ICTV, М1 і Новому каналі.

З 2011 року Олена-Христина веде передачі, спрямовані на викриття шахрайських схем.

Ведуча &quot;Аферистів в сітях&quot;, яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагуОлена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Спочатку - як шеф-редакторка проєкту "Аферисти", де команда демонструвала, як діють аферисти в реальному житті, і вчила, як не потрапити на їхні гачки.

З 2014 року вона стала обличчям скандального проєкту "Аферисти в сітях", який викриває шахрайство в інтернеті: від фейкових оголошень до небезпечних сайтів знайомств.

У 2013 році Лебідь також була співведучою шоу "ФБР", що мало розважально-соціальний формат і виводило "на чисту воду" недобросовісних партнерів у стосунках.

Ведуча &quot;Аферистів в сітях&quot;, яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагуОлена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведуча рідко ділиться подробицями особистого життя, втім відомо, що її обранець - український політик Павло Розенко, колишній віцепрем’єр-міністр.

Пара познайомилася в соцмережах і відтоді разом, хоча уникає публічності. Час від часу Олена-Христина тішить підписників спільними світлинами з коханим.

Ведуча &quot;Аферистів в сітях&quot;, яку критикують за надмірну худорлявість, розкрила свою вагуОлена-Христина Лебідь з коханим (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новый канал Зірки шоу-бізнесу
Новини
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО