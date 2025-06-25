Від наркотиків до азартних ігор: 8 українських зірок, які побороли важку залежність

Днями український співак Wellboy шокував зізнанням : після реабілітації він знову повернувся до наркотиків. На цьому тлі з новою силою заговорили про залежності серед публічних людей. Адже навіть успіх, слава та сцена не гарантують внутрішнього спокою.

РБК-Україна згадує вісім українських знаменитостей, яким вдалося побороти важку залежність і розпочати новий етап у житті.

MELOVIN

Із початком повномасштабної війни життя українського артиста MELOVIN кардинально змінилося.

Саме тоді співак почав регулярно вживати алкоголь, хоча раніше дозволяв собі випити лише зрідка - на вечірках або під час свят.

Зі слів артиста, причиною цього стала не стільки сама війна, скільки внутрішня криза - змінилось сприйняття світу, з’явилося відчуття розгубленості й невпевненості в завтрашньому дні.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній MELOVIN зізнався, що алкоголь на той момент здавався порятунком від тривожності.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Однак ефект був короткочасним - і знову з’являлася потреба "підкріпити" себе спиртним. З часом залежність почала давати серйозні наслідки для здоров’я.

Тривожним дзвіночком стало оніміння руки - тоді артист звернувся до лікаря.

Медичне обстеження виявило стеатогепатоз - ураження печінки, що свідчило про її руйнування.

А згодом діагностували ще й діабет. Лікарі поставили питання руба: якщо MELOVIN не зупиниться, він може не дожити до свого 30-річчя.

Цей вирок став переломним. Сьогодні артист повністю відмовився від алкоголю та переглянув ставлення до власного здоров’я.

MamaRika

Співачка MamaRika зізнається, що її боротьба з алкоголем мала глибоке коріння - ще в юності вона часто була свідком, як її батько зловживав спиртним.

Цей досвід наклав відбиток і на її власне життя: спокуса регулярно вживати алкоголь ставала для неї справжнім викликом.

В результаті MamaRika переживала важкі емоційні гойдалки та негативні життєві уроки, пов’язані зі своєю залежністю.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official​​​​​​​)

Проте артистка змогла взяти себе в руки - вона кардинально змінила ставлення до алкоголю і вже понад чотири роки живе без нього.

Ця аскеза принесла MamaRika відчутні позитивні зміни: вона помітила значне поліпшення самопочуття і загального стану життя, що надихає інших не боятися боротися з подібними труднощами.

Віктор Павлік

Сьогодні відомий співак Віктор Павлік повністю відмовився від алкоголю, але шлях до цього був непростим.

В інтерв’ю Наталі Валевській артист чесно розповідав, що спочатку вживання спиртного приносило лише веселощі - організм приймав будь-які напої без проблем. Та з часом виходити із запоїв ставало дедалі складніше.

"Тоді траплялося різне, і я навіть потрапляв до лікарні. Я цього не приховую. Зрозумів, що своє озеро я вже випив", - зізнавався Павлік.

Переломним моментом стала підтримка Катерини Репяхової, яка на той час ще не була його дружиною.

Віктор Павлік з родиною (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Катерина розповідала, як важко було співаку боротися із залежністю.

"Проблеми були настільки серйозні, що неодноразово була реанімація, сильні запої, скасовувалися концерти. Люди плювали в обличчя, бо він виходив на сцену п’яним, іноді його навіть виносили. Були випадки, коли він виходив з розстебнутою ширинкою", - ділилася вона.

Нині ж Віктор Павлік веде здоровий спосіб життя.

Олег Псюк

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк ще змалку зіткнувся з алкоголем і наркотиками.

Він пригадує, що перший раз алкоголь йому дали в 12 років під час вертепу, а вже з 14 років він регулярно вживав спиртне.

Після цього почалися серйозні проблеми - музикант зізнається, що багато хто пророкував йому майбутнє алкоголіка.

Щоб змінити своє життя, Олег прийняв важке рішення - він різко відійшов від старого оточення.

Олег Псюк (фото: nstagram.com/kalush.official​​​​​​​)

"Амфетамін і сигарети - дві найважчі залежності в моєму житті. Я кинув компанію, бо всі там вживали. Коли ти в компанії, де всі п’ють і вживають, здається, що це норма. Але я усвідомив, що маю взяти відповідальність за себе", - розповідає артист.

Щоб уникнути зривів, Псюк замкнувся вдома і уникав будь-яких контактів із колишніми друзями.

Такий радикальний крок допоміг йому почати нове життя без шкідливих звичок і зберегти здоров’я.

Артур Логай

Актор і переможець шоу "Танці зі зірками-2021" Артур Логай ще в підлітковому віці зіткнувся з серйозною залежністю - азартні ігри буквально захопили його життя.

Почавши грати на автоматах у 12 років, він поступово опинився у борговій ямі, що ледь не зруйнувало стосунки з близькими.

"Рік, який змінив моє життя, - 2011. Мені було 18, коли я нарешті кинув азартні ігри. Як і багато молодих людей у моєму місті, я часто сидів у гральних залах. Було багато боргів, і одного разу я навіть виніс мамині коштовності", - чесно зізнається Артур.

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)

Цей період був для нього настільки складним, що він навіть наважився на спробу самогубства.

"Я був на самому дні: лікарня, зашивання. Але хочу сказати - завжди є вихід. Якщо у підлітковому віці здається, що життя закрите, це не так", - ділиться актор.

Олег Собчук

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук відкрито зізнавався, що пережив період алкогольної залежності, яка ледь не зруйнувала його шлюб.

Розуміючи, що не хоче, аби діти бачили його у неадекватному стані, музикант взявся за спорт як спосіб знімати напругу та боротися зі звичкою.

"Кілька разів я виходив на сцену п’яним. Це було жахливо - не чув нот, не відчував ритму. Спочатку здавалося, що це круто, а потім дивишся записи і соромно. Це не професійно", - зізнавався Собчук в проєкті "У Міщенко".

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Він також відзначав, що алкоголь міцно вплетений у культуру - у музиці, кіно, бізнесі, театрі - і це робить боротьбу з залежністю ще складнішою.

Позитив

Олексій Завгородній, відомий як Позитив, не приховує, що тривалий час намагався заглушити клінічну депресію за допомогою алкоголю.

Близько трьох років він не звертався по професійну допомогу, поки не почав співпрацювати з психотерапевтом, який допоміг йому знайти здорові шляхи розв’язання проблем.

"Алкогольна залежність - це справжнє дно. Потрібно вміти правильно з цим працювати. Вести здоровий спосіб життя не всім легко, особливо артистам, які часто намагаються 'залікувати' депресію або кризу творчості алкоголем. Але це точно не вихід", - розповідає Позитив.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Співак підкреслює, що залежність - це, перш за все, моральна слабкість.

"Я думав, що алкоголь допомагає поговорити з собою, але насправді це лише погіршує ситуацію - замість того, щоб вирішувати проблеми, ти в них тонуєш", - каже він.

Попри спокуси "зірватися", Олексій навчився тримати себе у руках і розмовляти з собою тверезо.

Це допомогло йому суттєво полегшити боротьбу із залежністю і крок за кроком повернутися до повноцінного життя.

Женя Галич

Торік артист зізнався, що працює з лікарями та приймає антидепресанти, борючись із наслідками стресу через велику війну.

Першим кроком до одужання стало усвідомлення власної алкогольної та наркотичної залежності.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

"Бувало таке, що я не пам’ятав, як минали мої дні через колосальну кількість вжитого алкоголю та наркотиків. Я думав, що це допомагає, але насправді робило тільки гірше", - зізнався Женя в інтерв’ю для "Люкс ФМ".

Попри складнощі, зараз музикант відновлюється і дивиться у майбутнє з оптимізмом.