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На війні загинув зірка серіалів Юрій Феліпенко

Неділя 15 червня 2025 14:50
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На війні загинув зірка серіалів Юрій Феліпенко Юрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Захищаючи Україну на фронті загинув український актор Юрій Феліпенко, відомий багатьом українцям зі стрічок "Колір пристрасті", "Обіцянка Богу" та інших.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дружини артиста Катерини Мотрич.

Ведуча YouTube-проєкту "Ебаут" повідомила про загибель Юрія у своїх stories.

Вона зазначила, що інформацію про дату та місце прощання повідомить пізніше.

На війні загинув зірка серіалів Юрій ФеліпенкоЮрій Феліпенко загинув (cкріншот)

Коротка біографія Юрія Феліпенко

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького).

Після здобуття освіти став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі, де зіграв понад 20 ролей.

На війні загинув зірка серіалів Юрій ФеліпенкоЮрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

Також працював у театрі-студії "Стігма" та активно займався озвученням іноземних фільмів, серед яких - "Як приборкати дракона-2" та "Перша українська казка".

На екрані Юрій дебютував у 2014 році в детективному серіалі "Повернення Мухтара-9".

Пізніше з’явився в таких проєктах, як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", а головну роль вперше зіграв у серіалі "Колір пристрасті".

У 2023 році актор приєднався до лав Збройних сил України, вступивши до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

На війні загинув зірка серіалів Юрій ФеліпенкоЮрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

"Ми поки що проходимо курс молодого бійця, отримуємо базові армійські ази: як правильно стріляти, ставати, дисципліна. Я буду конкретно вчитися за спеціальністю вже по місцю. Коли ми приїдемо в "Ахіллес'" пройдемо співбесіду, нам дадуть можливість обрати: хочеш бути пілотом - йди пробуй, хочеш бути техніком - йди пробуй, хочеш працювати на РЕБ - йди пробуй. Зрозумію, що в мене краще виходить, тим і буду займатися", - пояснював Юрій.

За його словами, адаптація до нових умов життя не була складною, адже рішення долучитися до оборони України він прийняв усвідомлено.

Актор відкрито закликав українців не втрачати надію та вірити в перемогу.

На війні загинув зірка серіалів Юрій ФеліпенкоЮрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

У 2024 році артист одружився зі своєю дівчиною Катериною Мотрич, із якою перебував у стосунках протягом п’яти років.

Закохані зізнавалися, що завжди знали - рано чи пізно узаконять стосунки, однак саме війна пришвидшила це рішення.

На війні загинув зірка серіалів Юрій ФеліпенкоЮрій Феліпенко з дружиною (фото: instagram.com/y.felipenko)

Зокрема, у разі, якщо з актором щось трапиться, його дружина матиме повний доступ до нього та необхідної інформації.

Водночас Юрій підкреслював: у першу чергу вони наважилися на цей крок, бо справді кохають одне одного.

Командування навіть надало Феліпенку півтора дня, аби він зміг відсвяткувати з дружиною новий статус у їхньому житті. Після цього актор повернувся до служби.

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