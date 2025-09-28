ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Здійснилася мрія": блогерці Манекен видалили імпланти, один з яких - розірвався

Неділя 28 вересня 2025 16:49
UA EN RU
"Здійснилася мрія": блогерці Манекен видалили імпланти, один з яких - розірвався Ксюша Манекен (фото: instagram.com/maneken007)
Автор: Поліна Іваненко

Українська блогерка Ксенія Манекен наважилася на операцію з видалення грудних імплантів. Під час хірургічного втручання з’ясувалося, що вона недарма вирішила позбавитися "штучності".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram блогерки.

Що сталося під час операції

"Мої принципи і активність дозволяють мені не робити інтриг та інфоприводів. Вчора здійснилась невелика мрія. Я знову вільна", - написала Ксюша.

Під час операції лікарі з'ясували, що один з імплантів розірвався. І тому Манекен рада, що про це стало відомо саме так, без ускладнень.

"На жаль, другого імпланту не збережу на пам'ять, бо, як показало УЗД і підтвердилось на операції - він розірвався. Операцію я робила не через це, але рада, що співпало і з цим", - зазначила блогерка.

&quot;Здійснилася мрія&quot;: блогерці Манекен видалили імпланти, один з яких - розірвавсяМанекен видалила імпланти (скріншот)

"Розрив імпланту ніяк не відчувається. Коли це сталось і як - я не знаю. Дізнатись про це можна лише на УЗД, і впевнитись на хірургічному столі. В мене була підтяжка і видалення імпланту", - також пояснила вона.

За словами Ксенії, вона не планує ще раз збільшувати форми. А ще вона розповіла про "медійних" хірургів, до яких не радить звертатися.

За її словами, за рік вона відвідала багатьох "топових інста-лікарів" і почула безліч пропозицій, які її вразили. Деякі хірурги переконували, що операція займе півтори години, інші робили некоректні коментарі щодо розміру грудей чи пропонували небезпечні процедури.Вона порадила підписникам бути обережними.

&quot;Здійснилася мрія&quot;: блогерці Манекен видалили імпланти, один з яких - розірвавсяКсюша Манекен рознесла відомих хірургів (скріншот)

"Я не хочу ображати чи називати імена. Але свій висновок зробила - до "розкручених" в Інстаграм хірургів я б не радила йти. Можливо, є винятки. Та я щиро вірю - хорошому хірургу реклама не потрібна. У нього просто немає на це часу, бо до нього йдуть "по сарафану", - зазначила Ксюша.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Блогерка Зірки шоу-бізнесу
Новини
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"