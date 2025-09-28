"Здійснилася мрія": блогерці Манекен видалили імпланти, один з яких - розірвався

Українська блогерка Ксенія Манекен наважилася на операцію з видалення грудних імплантів. Під час хірургічного втручання з’ясувалося, що вона недарма вирішила позбавитися "штучності".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram блогерки.

Що сталося під час операції

"Мої принципи і активність дозволяють мені не робити інтриг та інфоприводів. Вчора здійснилась невелика мрія. Я знову вільна", - написала Ксюша.

Під час операції лікарі з'ясували, що один з імплантів розірвався. І тому Манекен рада, що про це стало відомо саме так, без ускладнень.

"На жаль, другого імпланту не збережу на пам'ять, бо, як показало УЗД і підтвердилось на операції - він розірвався. Операцію я робила не через це, але рада, що співпало і з цим", - зазначила блогерка.

Манекен видалила імпланти (скріншот)

"Розрив імпланту ніяк не відчувається. Коли це сталось і як - я не знаю. Дізнатись про це можна лише на УЗД, і впевнитись на хірургічному столі. В мене була підтяжка і видалення імпланту", - також пояснила вона.

За словами Ксенії, вона не планує ще раз збільшувати форми. А ще вона розповіла про "медійних" хірургів, до яких не радить звертатися.

За її словами, за рік вона відвідала багатьох "топових інста-лікарів" і почула безліч пропозицій, які її вразили. Деякі хірурги переконували, що операція займе півтори години, інші робили некоректні коментарі щодо розміру грудей чи пропонували небезпечні процедури.Вона порадила підписникам бути обережними.

Ксюша Манекен рознесла відомих хірургів (скріншот)

"Я не хочу ображати чи називати імена. Але свій висновок зробила - до "розкручених" в Інстаграм хірургів я б не радила йти. Можливо, є винятки. Та я щиро вірю - хорошому хірургу реклама не потрібна. У нього просто немає на це часу, бо до нього йдуть "по сарафану", - зазначила Ксюша.