Парк будущего под Львовом: как увидеть скульптуры с намеком на тысячу лет вперед

Блогеры Макс Узол и Оля Манько отправились в "парк будущего", который находится за 40 км от Львова. Он называется Park 3020 и расположен на территории закрытого пятизвездочного спа-отеля.

Ведущие "Нового канала" Макс Узол и Оля Манько - в жизни супруги. Их путешествие по Львовской области оказалось настолько захватывающим, что вышла целая тревел-серия, которую разделили на несколько выпусков.

"Я, честно говоря, очень ждал, когда в Украине появится такое место. Вот, наконец, в сентябре 2020 года в селе Стрелки открыли огромный комплекс современного искусства под открытым небом. Называется он "Park 3020". С неким намеком на тысячу лет вперед", - признается Макс Узол.

Важно помнить, что в парк так просто не зайдешь, потому что он расположен на территории закрытого пятизвездочного спа-отеля. И туда можно попасть на экскурсию за 100 гривен с человека. При этом регистрироваться нужно заранее.

Park 3020 под Львовом (фото: пресс-служба Нового канала)

Начинается парк с 13-ти причудливых гранитных фигур. Но они не главные. На огромной зеленой лужайке дальше находится шесть основных массивных скульптур.

А если приехать вечером или ночью, то это выглядит еще таинственнее, потому что они подсвечиваются. А еще следует отметить, что авторы экспонатов - со всей Украины.

"Это, по сути, современная галерея под открытым небом, и ты не ходишь от картины к картине один метр. Здесь от скульптуры к скульптуре проходишь метров двести, дыша свежим воздухом и наслаждаясь природой и солнцем", - рассказывает Оля.

Park 3020 под Львовом (фото: пресс-служба Нового канала)

Блогеры говорят, что самой популярной скульптурой парка является огромная белая пуля. Ее диаметр - четыре метра. Она покрыта авиационной краской, а сделана из специального пластика, из которого изготавливают дорогие яхты.

"Современное искусство мне нравится тем, что оно всегда имеет подтекст, поднимает экологические или социальные проблемы, - рассказывает ведущий. - Еще парк классный тем, что это своеобразный имидж страны, ведь на Львовщину приезжает много иностранцев. Также здесь действует школа скульпторов, где молодые мастера могут повысить уровень профессионализма".

Путешествие по Львовской области (видео: YouTube/Узол і Манько)

Блогеры показали красоты Львовской области (видео: YouTube/Узол і Манько)

Ранее в Минздраве украинцам перечислили рекомендации относительно путешествий в новогодние праздники.