Павлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с "большой шишкой" в Египте
Певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой, которая находится на шестом месяце беременности (26-летняя женщина носит мальчика), отдохнули в Египте.
Солнечными и нежными фото и видео, сделанными во время отдыха, пара до сих пор делится Instagram.
Приятной неожиданностью для супругов стало личное внимание со стороны Министра туризма и древностей Египта, который от имени своего ведомства и Управления содействия туризму передал паре подарки и огромный букет экзотических цветов.
Министр выразил благодарность Виктору, что тот выбрал именно Египет для отпуска.
Жена певца была под положительными впечатлениями от неожиданного внимания и подарков, чем поделилась в сториз.
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"Впервые в Египте вместе. Впервые заграницей, как муж и жена. Искренне благодарим за гостеприимство и хотим вернуться снова! Спасибо министру туризма за внимание. Красивый огромный букет цветов. Нам подарили много сувениров, книг о стране и ее интересных местах. Путешествие и полет прошли безопасно, с соблюдением всех норм. А мы уже в Киеве и мечтаем о следующем путешествии", - поделились Павлик и Репяхова.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в Египте (фото: instagram.com/repyahovakate)
Ранее мы писали, что беременная жена Павлика после жалоб на финансовые трудности похвасталась новым люксовым авто.