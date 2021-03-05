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Павлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с "большой шишкой" в Египте

Новина українською → Египет, Пятница 05 марта 2021 20:01
Павлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с "большой шишкой" в Египте Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой, которая находится на шестом месяце беременности (26-летняя женщина носит мальчика), отдохнули в Египте.

Солнечными и нежными фото и видео, сделанными во время отдыха, пара до сих пор делится Instagram.

Приятной неожиданностью для супругов стало личное внимание со стороны Министра туризма и древностей Египта, который от имени своего ведомства и Управления содействия туризму передал паре подарки и огромный букет экзотических цветов.

Министр выразил благодарность Виктору, что тот выбрал именно Египет для отпуска.

Жена певца была под положительными впечатлениями от неожиданного внимания и подарков, чем поделилась в сториз.

Павлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с &quot;большой шишкой&quot; в ЕгиптеПавлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с &quot;большой шишкой&quot; в Египте

Скриншот

"Впервые в Египте вместе. Впервые заграницей, как муж и жена. Искренне благодарим за гостеприимство и хотим вернуться снова! Спасибо министру туризма за внимание. Красивый огромный букет цветов. Нам подарили много сувениров, книг о стране и ее интересных местах. Путешествие и полет прошли безопасно, с соблюдением всех норм. А мы уже в Киеве и мечтаем о следующем путешествии", - поделились Павлик и Репяхова.

Павлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с &quot;большой шишкой&quot; в ЕгиптеПавлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с &quot;большой шишкой&quot; в ЕгиптеПавлик и Репяхова похвастались неожиданной встречей с &quot;большой шишкой&quot; в Египте

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в Египте (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее мы писали, что беременная жена Павлика после жалоб на финансовые трудности похвасталась новым люксовым авто.

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