Где провести выходные? 5 мест в Украине, о которых вы точно не знали (фото)

Выбираете место, где провести уикенд в эти выходные? Ведущие популярного шоу "Check-in Україна" на канале НЛО TV Илья Луценко и Евгений Славкинский облегчили вам выбор. Они собрали подборку рекомендаций о местах, которые заранее посетили.

Музей современного искусства в Луцке

Вы знали, что в Луцке находится самый большой в Украине Музей современного искусства? Площадь музея – 5000 квадратных метров! Здесь собраны самые выдающиеся работы украинских художников 20-21 века. Музей открыли в цехе бывшей фабрики еще в 2016 году.

Это место однозначно стоит посетить как ценителям современного искусства, так и тем, кто хочет больше узнать об аутентичной украинской живописи и скульптуре нашего времени. В музее есть коллекция картин современной украинской художницы Эммы Андиевской. Кроме того, здесь много провокационных скульптур и картин с глубоким смыслом.

Советуем выделить на посещение музея не менее двух часов, ведь здесь есть на что посмотреть и над чем задуматься.

Музей современного искусства в Луцке

Олесский замок на Львовщине

На Западной Украине немало старинных замков. Один из них – Олеский замок, который является одним из самых старинных. Он был основан еще в начале 14 века! За свою долгую историю замок пережил несколько империй. Здесь даже родился один из польских королей!

Олеский замок находится в пгт Олесько, Бугского района на Львовщине. Добираться сюда удобнее из Львова – по трассе Киев-Чоп. Сам замок расположен на холме, у реки Либерция. Вход в замок для туристов стоит 20 гривен.

Советуем выделить на посещение замка и его окрестностей несколько часов – со двора открывается невероятный вид!

Олесский замок на Львовщине

Роупджампинг на "Арене-Львов"

Эта локация – не для слабонервных! Если вы приехали во Львов на выходные, и хочется чего-то большего, чем ароматный кофе и гастротур по знаменитым львовским заведениям – добро пожаловать во Львов экстремальный!

Даже в зимнее время экстремалы со всей Украины собираются на "Арене-Львов", чтобы прыгнуть с крыши арены под присмотром профессиональных инструкторов. Дело в том, что это единственный в Украине крытый стадион, поэтому он не боится холода или осадков. Экстремальный спорт практикуется здесь уже не первый год – экстремалы прыгают с альпинистским снаряжением с 34-метровой высоты. Стоимость такого экстрима – 600 гривен.

Роупджампинг на "Арене-Львов"

Белые Скалы на Николаевщине

Белые Скалы – это уникальный природный объект, который находится недалеко от Актовского каньона на Николаевщине. Приехать сюда стоит ради интересных фото и невероятного пейзажа, который открывается отсюда. Это место не сильно известное среди туристов – а зря!

Ранее на месте скал был карьер, где добывали мел (собственно, отсюда и цвет скал). Сейчас строительство остановили, на радость туристам. Именно поэтому сюда часто приезжают местные для того, чтобы устроить пикник или просто погулять здесь. Конечно, локация больше подходит для посещения в теплое время года, поэтому лучше имейте это место в виду, когда будете планировать свои майские выходные!

Белые Скалы на Николаевщине

Памятник Дарту Вейдеру в Одессе

Кажется странным ехать в Одессу зимой, но этому городу есть чем вас удивить даже не в сезон! Вы точно не знали, что в Одессе установили единственный в мире памятник герою "Звездных войн" – Дарту Вейдеру. Обязательно посмотрите на него, если собираетесь посетить этот южный город.

Памятник находится на улице Столбовая, 28. Пройти к нему можно через проходную завода Прессмаш. Под памятником надпись: "Отцу нации от благодарных детей и пасынков". Самое интересное в этой истории то, что памятник установлен на том же месте, где когда-то находился памятник Ленину.