Три небанальных места в Северной Македонии, которые стоит увидеть

Лето не за горами! Планировать отпуск стоит заранее, а если соберетесь в Македонию, то там есть три небанальных места, которые нельзя упустить из виду.

Об этом специально для Lite рассказали украинские тревел-блогеры и ведущие хардкор-реалити "У кого больше?" на Новом канале.

1. Озеро и каньон Матка

- Это, однозначно, самое красивое место Северной Македонии, - говорит Оля. - находится всего в 17 км от Скопье. Еще сто лет назад там была небольшая река Треска, а в 1938 году ее перекрыли и построили ГЭС. Так образовалось красивенное озеро Матка.

Кроме невероятных пейзажей там есть Андреевский монастырь XIV века, барахолка с винтажными сувенирами и кафе. Обязательным аттракционом локации является прогулка на лодке. Стоимость удовольствия - 200 денар (109 грн) с человека. Но мы решили воспользоваться дополнительной опцией - заплывом в пещеру. Поэтому заплатили по 600 денар (326 грн) с человека.

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Каньон довольно большой, тянется аж 28 км. Мы проехали всего три км, но были в восторге, ведь в этой локации идеально совпадают понятия "ожидание" и "реальность". Масштабы пещеры тоже поразили! Там - как в концертном зале, ведь все подсвечивается разноцветными огоньками. Говорят, кстати, что она может быть самой глубокой в мире, ведь в центре находится озеро, точную глубину которого измерить не могут.

Что посмотреть в Северной Македонии (фото: Новый канал)

2. Каменный город Куклица

- Полтора часа езды от Скопье - и вы окажетесь в причудливом месте Куклица. Его называют городом кукол, - говорит Макс. - Прикол в том, что там "живет" 120 огромных каменных фигур. Вход - бесплатный, а территория абсолютно пустынная. Фигуры реально очень похожи на людей. Правда, очень гигантских!

Как образовалась локация? Есть две легенды. По одной, якобы какой-то человек назначил свадьбу с двумя разными женщинами в один день. Одна из них так разозлилась, что прокляла всех присутствующих. И все скульптуры - это гости того гуляния.

Вторая версия: когда-то это место было абсолютно пустынным, здесь проходило войско. Затем резко подул морозный ветер, и все воины превратились в камни. Местные больше верят в первую легенду. А еще говорят, кстати, что каждые пять-шесть лет в Куклице появляется новая фигура. Не знаю, правда ли это, но место масштабное!

Северная Македония - что стоит увидеть? (фото: Новый канал)

3. Город Кратово

- Он расположен в кратере потухшего вулкана, - рассказывает Оля. - Обычное, без мистики. Но очень приятное и атмосферное благодаря узким улочкам и одинаковым домам с красными черепичными крышами. Уютному Кратово около тысячи лет. Там сохранились старые здания и даже сторожевые башни. Но самая главная фишка города - кратовские мосты. Их там очень много, и выглядят они очень величественно. Повсюду прямо веет историей. Очень советую закончить путешествие именно здесь. Полная противоположность Скопье - тихо и спокойно.

Северная Македония - три точки "маст си" (фото: Новый канал)