Эти впечатляющие места обязательно нужно посетить на Кипре: водопады, "белые горы" и Олимп

Кипр – остров посреди Средиземного моря, который так и манит своей красотой и вечным теплом. Хочется приехать туда, чтобы поплавать, понежиться на солнышке и попробовать различные местные вкусности. Кроме релакса, стоит еще поездить и посмотреть различные интересные местечки на острове.

Топ туристических уголков, которые обязательно нужно посетить, советует нашим читателям ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" на Новом канале Настя Ивлеева.

Городок Лефкара и фирменная вышивка

Фирменная вышивка на Кипре (фото: пресс-служба Нового канала)

Это поселение – одно из самых живописных в горной местности Кипра. Его название переводится как "белые горы". Все из-за цвета тамошних домиков, которые сделаны из белого известняка.

"Это город нереальной красоты. Все улочки совершенно отличаются друг от друга. Очень фотогеничное и романтическое место. Но главная фишка не в этом. Лефкара известна своей особой вышивкой, которая имеет одинаковый вид с обеих сторон. Говорят, что в XV веке сам Леонардо да Винчи прогуливался по улочкам и восхищался работой мастеров. Затем он купил целое полотно и даже изобразил его на своей фреске "Тайная вечеря". Кроме того, скатертями с этой вышивкой украшали столы во время коронации британской королевы Елизаветы II", – делится Ивлеева.

Лефкара (фото: пресс-служба Нового канала)

Ведущей посчастливилось встретиться с мастерицей и подсмотреть процесс, как создаются полотна. А еще даже удалось попробовать самой вышить несколько стежков. Возможно, и у вас будет такая возможность во время путешествия на Кипр?

Самое древнее село и самый большой водопад Кипра

Самый большой водопад Кипра (фото: пресс-служба Нового канала)

Селу Платрес более тысячи лет. Во времена, когда Кипром правили британцы, именно здесь любили отдыхать члены королевской семьи. А еще неподалеку находится самый большой водопад острова Миломери.

"Расположен он в самом сердце живописного горного ущелья. Миломери в переводе означает "мокрое место". В отличие от большинства водопадов Кипра, этот никогда не пересыхает. Вода стремительным потоком летит с высоты 15-ти метров круглый год. Вживую водопад выглядит, как кадр из какого-то фильма. Невозможно поверить, что природа это сделала сама. Очень вдохновляющее и творческое место", – рассказывает ведущая.

Платрес (фото: пресс-служба Нового канала)

Кипрский Олимп и закат солнца

Гора Олимбос – самая высокая точка Кипра, высота которой – 1952 метров. Ее называют местным Олимпом.

"Раньше местные жители считали, что здесь живут Боги. Неудивительно, ведь само место и вид, который открывается с горы, – невероятные", – говорит Ивлеева.

Ведущая тревела советует приезжать туда к закату, ведь яркий пейзаж, который там появляется, не сравнить ни с чем. Хотя нет, Настя описала это как "воздушный пирог с вишней сверху", где пирог – это все склоны и густые деревья, а вишенка – оранжевое солнце, которое прячется за горы. От фото невозможно оторвать взгляд, а представьте, как это все выглядит вживую...

Закат на Кипре (фото: пресс-служба Нового канала)

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