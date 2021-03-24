Загадки цивилизации майя и культ газировки: факты о Мексике, которые вы не знали

Какие загадки они оставили после себя? Как выглядит земля индейцев сейчас? Кто построил таинственные пирамиды в Мексике? Почему потомки древних майя сходят с ума от вредных напитков?

Когда-то на территории современной Мексики, куда сегодня можно лететь без ПЦР-тестов , жила одна из наиболее развитых цивилизаций, открытиями которой мы пользуемся до сих пор - древние майя.

Ответы на эти вопросы, которые могут заинтересовать многих отдыхающих, дали читателям Lite ведущие тревел-шоу "Орел&Решка" на Новом канале.

Факт №1: в Мексике живет около 60% всех индейцев на планете

На красивых мощеных улочках мексиканских городов можно увидеть колоритных индейцев. Это - коренное население Мексики, они говорят на 62 языках, но порой не знают даже испанского. Они носят национальные костюмы, свято чтят и берегут традиции предков.

Местные жители Мексики (фото: unsplash.com)

Факт №2: тайна пирамид до сих пор не разгадана

Ученые до сих пор ломают голову не только над тайной постройки египетских пирамид, но и над загадками храмов и пирамид в Мексике, которые были созданы во времена майя. Чего стоит хотя бы древний город Паленке, на территории которого находятся полторы тысячи домов, храмов и пирамид!

"Это все было построено полторы тысячи лет назад. Кроме поражающего масштаба, здания скрывают множество загадок. Например, Храм надписей - самая высокая и знаменитая пирамида Паленке. Ее загадка - в сотнях рисунков, которыми усеяны стены внутри храма. Особое внимание привлекает изображение местного правителя Пакаля за рулем странного механизма. Некоторые исследователи считают его инопланетным кораблем, приписывая властителю связь с пришельцами из космоса", - отметил ведущий "Орла&Решки. Чудеса света" Антон Зайцев.

Еще одна загадка - строительство города. Многие исследования подтверждают, что майя строили все без инструментов, лошадей и транспорта. Никому до сих пор не удалось понять, как это возможно.

Древний город Паленке (фото: unsplash.com)

Факт №3: древние майя таинственно исчезли

Не менее загадочно и мистическое исчезновение всех жителей. Майя были известны своей жестокостью и страстью к веществам, дурманящим рассудок. Поэтому, по одной из версий, жители этого города просто перерезали друг друга.

Местные жители Мексики (фото: unsplash.com)

Факт №4: в Мексике есть проклятый каньон

В Мексике находится каньон Сумидеро, который входит в 20 красивейших на планете. Это глубокая речная долина с высокими отвесными склонами, таинственными джунглями и дикими животными, что прячутся в их зарослях.

"Говорят, когда на эти земли пришли колонизаторы, сотни краснокожих, не желая им сдаться, бросились прямо в ущелье. В тот миг на место обрушилось проклятие, из-за которого люди боялись даже приближаться к каньону. Так что природа здесь буйствовала и долгое время оставалась нетронутой", - рассказала ведущая "Орла&Решки. Чудеса света" Василиса Хвостова.

Каньон Сумидеро (фото: unsplash.com)

Факт №5: потомки индейцев майя - фанаты газировки

Последние чистокровные индейцы майя пьют газированную воду на завтрак, обед и ужин. Дело в том, что в Мексике всегда были проблемы с питьевой водой, этим и пользовались производители газировки. Теперь напиток считается в Мексике чем-то священным. Хотите попасть в гости к потомкам майя - не забудьте захватить в дар несколько бутылочек газировки.

Местные жители Мексики (фото: unsplash.com)