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Звездный украинский ведущий рассказал, что нужно показать детям в Майами

Новина українською → США, Воскресенье 07 февраля 2021 19:00
Звездный украинский ведущий рассказал, что нужно показать детям в Майами Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Lite

Майями - один из самых лучших и интересных городов США для семейного отдыха. И многие украинские звезды облюбовали это место для провождения зимних каникул. Но что же там смотреть и куда сходить с детьми?

Топ мест, которые обязательно нужно посетить в Майами с чадами, назвал в интервью РБК-Украина известный ведущий и шоумен Анатолий Анатолич.

При этом ведущий "Ранку з Україною" на канале "Украина", который не так давно вернулся из очередной заокеанской поездки, отмечает: этот список интересных может быть бесконечным!

"Штаты вообще заточены под детей, вся инфраструктура максимально комфортна для семейного отдыха. Парки развлечений, зоопарки, парк фламинго, национальные заповедники, например, Сограсс, там живут аллигаторы, Ки-Уэст – самая южная точка США, детский музей, в котором дети могут увидеть аллигатора-альбиноса", - рассказал он.

Звездный украинский ведущий рассказал, что нужно показать детям в Майами

Анатолий Анатолич в США (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Да и вообще, в любом уголке Майями можно встретить ламантина, попугая.

"О белках вообще молчу – они на каждом шагу, игуаны там как домашние животные, как коты. Ты сначала в шоке, когда двухметровая игуана ползет мимо тебя, а потом начинает привыкать. Это все Флорида", - резюмировал шоумен.

Звездный украинский ведущий рассказал, что нужно показать детям в Майами

Анатолий Анатолич в США с дочерью (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

К слову, совсем недавно у Анатолия Анатолича гостил Влад Яма, после чего активно делился впечатлениями от поездки в Майями.

Ранее мы писали также, что Анатолич рассказал об оформлении документов для поездки в США во время COVID-19.

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