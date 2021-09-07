"Далеко все не так просто, как кажется": звезда украинских сериалов Сергей Комаровский откровенно рассказал о жизни

Перед стартом новой картины Сергей в интервью Lite рассказал, как любимая женщина относится к его работе, а также о своем отношении к везению и новым вызовам в жизни и в кино.

Сергей Комаровский в сериале "Топтун" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Сергей, кого вы играете в сериале "Топтун"?

Моего персонажа зовут Олег Антонов. Я играю эксперта-криминалиста и по совместительству психолога. И что самое главное - являюсь большим другом главного героя и его коллегой.

К сожалению, по сценарию мой герой холостяк, но потом он влюбляется. И тогда его привычные стереотипы ломаются.

Как вы относитесь к вызовам, когда вам приходится делать то, что вы никогда не делали?

С уважением. Любой вызов в профессиональной сфере - это некое взятие определенной ступени. Если актер смог показать что-то новое, перешагнуть какие-то свои комплексы, тогда его действия вызывают глубокое уважение, прежде всего, к себе самому.

Сергей Комаровский (фото: пресс-служба канала "Украина")

Глядя на вас, создается впечатление, что вы везучий человек, которому все легко дается. Так ли это на самом деле?

Это большое заблуждение (улыбнулся.) Если бы вы мне задали этот вопрос много лет назад, я бы, наверно, соврал и сказал: "Да, так оно и есть. Я везучий человек". А сейчас могу честно признаться, что в моей жизни, к сожалению, далеко все не так просто, как кажется. Я бы и хотел, чтобы было по-другому, но как есть, так и есть. Хотя я ни о чем не жалею и все, что сегодня имею, появилось в моей жизни только благодаря тому, что я умею сочувствовать и сопереживать. Именно этого мне раньше не хватало.

В жизни вы отсекаете то, что было раньше, когда заходите в новый проект, отношения, в коллектив? Или прошлое вас не тяготит и является кладезю знаний?

Хороший вопрос! Я попробую раскрыть его для себя. Если это касается работы и непосредственно съемок в кино, то в новый проект можно и нужно нести актерский опыт. Но при этом, как правило, персонажи между собой не перекликаются. Ты вживаешься в роль определенного героя и ведешь этот образ от начала работы и до конца. В следующем проекте это уже другой образ и другая психологическая история, там невозможно надеть на себя личину предыдущего героя. Это только мешает.

В жизненных ситуациях прошлое иногда помогает угадывать что-то в определенных ситуациях, если нечто подобное уже происходило.

Сергей Комаровский (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вы оставляете проблемы за порогом или обсуждаете их дома?

Конечно, обсуждаю! Моя жена - уникальный человек! У нас есть, как вы сказали, синергия. То есть то, что объединяет меня с близкими людьми. У меня и у супруги общие интересы, ребенок и цели в жизни. Хотя жена терпит столько ненужных для нее эмоций.

Наверно, все-таки сложно жить с актером. Но она в этом плане молодец: нивелирует какие-то мои импульсивные всплески и зачастую помогает формировать правильное мнение и меньше беспокоиться о ненужных вещах.

Вы очень известный человек. У нее не нет желания показать, кто ее муж?

У жены это стремление уже прошло.

Сергей Комаровский (фото: пресс-служба канала "Украина")

У вас не так много публикаций в соцсети. Как вы считаете, соцсети открывают людей или делают их зависимыми от лайков и комментариев?

Можно привести в качестве примера Дмитрия Нагиева. Он не выкладывает фото каждый день. У него может быть одна публикация в течение длительного периода времени и при этом полтора миллиона лайков. Но он известный актер и самодостаточная личность. Нагиев не продвигает себя с помощью соцсетей. Ему это не нужно.

Люди часто занимаются самолюбованием и постоянно выкладывают фото. Если же использовать соцсети как возможность заработать деньги, то на страничке должно прослеживаться что-то одно, информационно интересное, и этого уже будет достаточно. А многие публикуют какие-то food-истории или процедуры в ванной комнате. Я не сторонник этого. Для меня все-таки важно: лучше меньше публикаций, но хороших.

Сергей Комаровский сыграл в сериале "Топтун" (фото: пресс-служба канала "Украина")