Звезда сериала "Крепостная" попала в серьезное ДТП и сильно травмировала лицо

Актриса откровенно рассказала о сложной операции после аварии

Звезда украинского сериала "Крепостная" Фатима Горбенко рассказала о страшном ДТП и полученных в результате аварии серьезных травмах лица. Известная актриса также призналась, что в тот момент могла лишиться очень интересной роли в новой картине.

Но в дело вмешалось чудо, и благодаря умелым действиям врачей, особенностям организма и просто счастливому стечению обстоятельств, Фатима быстро пошла на поправку и сохранила возможность участия в съемках нового сериала "Мой любимый враг". Об этом передали в пресс-службе СТБ.

Как отметила 33-летняя актриса, в ДТП она попала в Одессе этим летом вместе с родителями. Их спасли ремни и подушки безопасности, а вот сама Горбенко сидела на заднем сидении не пристегнутая, и поэтому сильно травмировалась.

Знаменитость госпитализировали с множественными переломами костей лицевого черепа. В Одесском военном госпитале ей провели операцию и зафиксировали отломки костей в правильном положении титановыми пластинами.

"Несмотря на то, что вследствие сильного удара и хирургического вмешательства лицо было обезображено, врачи и медсестры госпиталя узнавали меня по роли Елены Кореневой... Конечно, мне было приятно, но я испытывала смешанные чувства, поскольку понимала, что к съемкам смогу приступить только после полного восстановления контура лица, чувствительности и речи. А это не раньше, чем через несколько месяцев, а то и полгода", - вспоминает Горбенко.

Однако на самом деле реабилитация шла быстрее, чем ожидала актриса. К тому же по разным причинам сдвигалось начало съемок сериала "Мой любимый враг", а это дало время для восстановления. И вот после проб грима актрису полностью утвердили на роль Лилии Стоцкой - этот персонаж одержим жаждой мести, но погоня за справедливостью станет для нее роковой.

"Меня вдохновил образ леди Лилит из мифологии - первая жена Адама, могущественная и злая искусительница", - прокомментировала новую роль Фатима.

Фатима Горбенко (фото: stb.ua)

Кстати, в этом сериале партнером Горбенко является Марк Дробот, известный по роли возлюбленного Елены Кореневой Николя Дорошенко.

Напомним, что Фатима Горбенко кроме большого количества сериалов (включая мелодраму "Крепостная" и медицинскую драму "Акушерка") может похвастаться немалым опытом съемок в полнометражных картинах - одним из самых известных стала историческая драма "Гетьман" (2015 год), в котором актриса исполнила роль жены Богдана Хмельницкого Елены.

Ранее мы писали о том, что звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале и поделилась первыми эмоциями от сложных съемок.