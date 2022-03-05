Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни

Блогер Евгений Маяревский еще в студенческие годы начал много заниматься аранжировкой, в особенности для таких составов как хор и акапельный ансамбль, многое пел просто, собираясь с друзьями. Позже парень начал записывать каверы на разные популярные хиты.

С вторжением русских окупационных войск в Украину, начал создавать композиции, поднимающие дух воинов и мирного населения нашей страны. Блогер самостоятельно создает музыкальные партии а капелла, соединяя их затем в одну песню.

Мы связались с Евгением и немного расспросили его о жизни во время войны и творчестве.

Откуда ты?

- Город Каменское Днепропетровской области, в прошлом Днепродзержинск.

Как ты начал делать свой контент?

- Начал записывать ролики чуть больше года назад, когда вдруг понял, что у меня есть все оборудование и желание этим заниматься. Первой песней была Kosatka от группы Latexfauna.

Как проходит твой день?

- Просыпаюсь, зарядка минут 20 (потому что в этом бункерном режиме жизни очень мало движения), завтракаю и начинаю работать. Выкладываю вчера сделанное видео, думаю над концепцией следующего, пишу аранжировку, записываю, снимаю, возвожу, монтирую. Плюс трачу время на черновики – формирование идей на будущее. Иногда прерываюсь на еду и то, чтобы написать близким и узнать, хорошо ли у них и отвечаю сам, когда пишут. И все время остающееся пытаюсь кому-то помочь.

Строишь планы на будущее?

Планы жить. Больше творчества, больше спорта. Студию свою желаю открыть. Но сейчас нужно победить.

Как ты начал делать патриотические песни?

До этого я не трогал фольклор и похожую тематику, делал аранжировки на популярные песни. А тут стоит отметить, что желание, даже не так - не возможность не делать патриотические песни пришло в ту же секунду, как прочитал новость, что война началась. Помню чувство безумного гнева и желание его сублимировать. Так и записал на одном дыхании "Зродились ми великої години". А дальше как-то само пошло. Сейчас чувствую, что делаю что-нибудь нужное, и это вдохновляет.