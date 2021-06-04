Эти звезды доказали, что стать мамой можно и после 40-ка: нет ничего страшного!

Рожать после сорока - не страшно! Ведь главное следить за своим здоровьем и оставаться молодой душей для себя и своих детей, воспитывая их осознанно.

Монника Беллуччи

Знойная итальянская красотка родила первенца ровно в 40. На второго же она решила только в 46. Теперь она воспитывает двух прелестных дочерей, одна из которых уже успешная модель.

Моника рожала естественным путем и дети родились без каких-либо отклонений, хоть актрисе это списывает больше на удачу. И настоятельно рекомендует зрелым роженицам воспользоваться помощью врачей, если все проходит не так гладко.

Моника Белуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Ума Турман

Звезда фильма Тарантино сегодня - заботливая мать троих детишек. Старшая дочь и средний сын родились в браке с актером Итаном Хоуком. А вот младшенькая, со сложным именем Розалинд Аруш Аркадин Алталун Флоренс Турман-Бюссон является дочерью известного финансиста Арпада Бюссона. Они с Умой познакомились в Италии. Родила же Розалинду актриса, когда Турман исполнилось 42 года. И третья беременность далась Уме нелегко, потребовалось много усилий, чтобы привезти после себя в порядок.

Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Сальма Хайек

Завоевывая олимп славы в столь юном возрасте актриса и думать не могла о детях. Когда же ей перевалило за 40, тогда она и решилась на первенца. И родила замечательную девочку от миллиардера Франсуа Пино.

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После рождения дочери пара на время рассталась, но позже они осознали свою ошибку и сыграли свадьбу. По словам Сальмы, если бы она родила в 30 лет, то не смогла бы обеспечить ребенка всем тем, чем может позволить сейчас. Ее дочери повезло родиться у зрелых и самодостаточных родителей.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Холли Берри

Лауреатка премий "Оскар", "Глобус" и "Эмми" достигла вершин в карьере и повторила судьбу Моники Беллуччи. Так же впервые родивши дочь в 41 год, а малыша Масео-Роберта в 46!

Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

К сожалению, судьба дочки Налы сложилась нелегко. Родители расстались, когда та была совсем ребенком, а после долго боролись в суде за право опеки.

Вторая беременность сыном для новоиспеченной пары стала большой неожиданности. Появлением на свет Масео они называют не иначе как чудо, ведь актриса уже была на пороге менопаузы.