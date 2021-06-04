Эти звезды доказали, что стать мамой можно и после 40-ка: нет ничего страшного!
Рожать после сорока - не страшно! Ведь главное следить за своим здоровьем и оставаться молодой душей для себя и своих детей, воспитывая их осознанно.
Lite решил рассказать о, известных звездах, которые стали мамами в зрелом возрасте.
- Монника Беллуччи
Знойная итальянская красотка родила первенца ровно в 40. На второго же она решила только в 46. Теперь она воспитывает двух прелестных дочерей, одна из которых уже успешная модель.
Моника рожала естественным путем и дети родились без каких-либо отклонений, хоть актрисе это списывает больше на удачу. И настоятельно рекомендует зрелым роженицам воспользоваться помощью врачей, если все проходит не так гладко.
Моника Белуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
- Ума Турман
Звезда фильма Тарантино сегодня - заботливая мать троих детишек. Старшая дочь и средний сын родились в браке с актером Итаном Хоуком. А вот младшенькая, со сложным именем Розалинд Аруш Аркадин Алталун Флоренс Турман-Бюссон является дочерью известного финансиста Арпада Бюссона. Они с Умой познакомились в Италии. Родила же Розалинду актриса, когда Турман исполнилось 42 года. И третья беременность далась Уме нелегко, потребовалось много усилий, чтобы привезти после себя в порядок.
Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
- Сальма Хайек
Завоевывая олимп славы в столь юном возрасте актриса и думать не могла о детях. Когда же ей перевалило за 40, тогда она и решилась на первенца. И родила замечательную девочку от миллиардера Франсуа Пино.
Намерена мстить: инсайдер рассказал, как Анджелина Джоли отреагировала на победу Брэда Питта в суде
После рождения дочери пара на время рассталась, но позже они осознали свою ошибку и сыграли свадьбу. По словам Сальмы, если бы она родила в 30 лет, то не смогла бы обеспечить ребенка всем тем, чем может позволить сейчас. Ее дочери повезло родиться у зрелых и самодостаточных родителей.
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
- Холли Берри
Лауреатка премий "Оскар", "Глобус" и "Эмми" достигла вершин в карьере и повторила судьбу Моники Беллуччи. Так же впервые родивши дочь в 41 год, а малыша Масео-Роберта в 46!
Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)
К сожалению, судьба дочки Налы сложилась нелегко. Родители расстались, когда та была совсем ребенком, а после долго боролись в суде за право опеки.
Вторая беременность сыном для новоиспеченной пары стала большой неожиданности. Появлением на свет Масео они называют не иначе как чудо, ведь актриса уже была на пороге менопаузы.
Напомним, что Приходько удивила стремительным похудением после родов и раскрыла свой секрет.