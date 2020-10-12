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12 октября пустите странника в дом: что можно и нельзя делать сегодня

Новина українською → Понедельник 12 октября 2020 06:00
12 октября пустите странника в дом: что можно и нельзя делать сегодня Какой праздник 12 октября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

12 октября называли "милостивым" за теплую погоду

12 октября 2020 года верующие православной традиции чтят память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. Они были преданными вере, помогали бедным и принимали все испытания, что вставали на их пути.

Впрочем, в народе Феофана называли Милостивым не только за его доброе сердце, но и за то, что в этот день была "мягкая" теплая погода, хотя иногда и пасмурная. Об этом пишет sputniknews.

Главные традиции 12 октября

По одному из поверий Феофан в этот день накидывает на озябшее осеннее солнце свой кафтан, благодаря чему ненадолго возвращалась теплая погода.

Сегодня нужно с особой почестью относиться к странникам и отшельникам, так как святой Кириак считается их покровителем. Путников приглашали в дом, давали не только воду, но и сытно кормили. А если неподалеку жил отшельник, то ему приносили блины и мед, но старались не беспокоить.

Сегодня также своего рода "профессиональный праздник" охотников. На Феофана они ходили на зайца. Раньше в этот день мог уже лежать снежок, а зайцы еще не успели сменить шубку с серой на белую, поэтому их хорошо было видно.

Охотники заканчивали день застольем, во время которого рассказывали разные охотничьи рассказы.

Что строго запрещено делать на Феофана

Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать какой-либо разврат.

Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.

Нельзя в этот день также транжирить деньги.

Приметы на сегодня

  • Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.
  • Гром в этот день - к бесснежной зиме.
  • Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Ранее мы писали про все праздники октября и дополнительные выходные в этом месяце.

Также сообщалось, что в Украине появится два новых профессиональных праздника.

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