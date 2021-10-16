16 октября не смотрите в зеркало и откажитесь от крупных покупок: что нельзя делать сегодня

16 октября христиане чтят память священномученика Дионисия Ареопагита, апостола из семидесяти, первого епископа в Афинах, который жил в I веке и был учеником апостола Павла. А в народе в старину праздник прижился под названием Денис Позимний, и означал переход осени в завершающую стадию.

Что сегодня нельзя делать, у кого день ангела и главные приметы этого дня - читайте в нашем материале ниже.

Как гласят церковные предания, Дионисий, отправившись в Египет изучать астрономию, по дороге стал свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. Уже по возвращению обратно в Афины, войдя в органы власти, он присутствовал на проповеди апостола Павла, уверовал в Бога и принял христианство.

Три года он провел возле апостола, затем был рукоположен в епископа Афинского.

В 57 году в Иерусалиме Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии.

Ареопагит путешествовал по Европе и проповедовал христианство. На месте будущего Парижа был схвачен и брошен в темницу. Проповедника мучили и заставляли отречься от Веры, но Дионисий стерпел пытки, и около 96 года был обезглавлен по приказу местного правителя Сисиния.

По легенде, обезглавленное тело священномученика встало и, взяв в руки свою голову, направилось к месту, где находилась христианская церковь.

16 октября День ангела отмечают Амвросий, Денис, Павел, Петр.

Традиции этого дня

На землях Украины издавна верили, что 16 октября на Дениса Позимнего, когда начинаются холода, на белый свет выходит нечисть и осенние лихорадки в поисках жертв. Так, считалось, что если заболеть в эту пору, то недуг может перерасти в хронический.

Поэтому для борьбы с лихорадкой использовали осиновую кору, которую следовало носить с собой - она была защитой и от болезней, и от сглаза.

Также против порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль - говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Что запрещено делать сегодня

Так как на Дениса Позимнего особо опасались сглазов, важным запретом было смотреться в зеркало на отражение в этот день - считалось, что в противном случае можно навлечь на себя беду и серьезные неудачи.

Также не стоит подбирать деньги на дороге, если вдруг их заметите, а иначе можно лишиться достатка и влезть в долги.

Еще одним табу считались крупные покупки - такие рекомендовали перенести на другой день, иначе приобретение не прослужит долгое время и не принесет радости его обладателю.

Приметы 16 октября