17 октября - опасный день: что разрешено, а что запрещено делать в эту дату

В этот день христиане вспоминают святого Ерофея (коллаж РБК-Украина)

Этот день считался опасным и рекомендовалось остаться дома

Какой сегодня праздник. В этот день 17 октября православные почитают память Ерофея, который является первым епископом Афинским и учеником апостола Павла. Ерофей - член совета старейшин Ареопага. Его обратил в христианство апостол Павел. После этого он стал первым епископом Афинским.

В этот день именины празднуют: Василий, Вероника, Владимир, Павел, Дмитрий, Михаил, Николай, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Святой Ерофей считался защитником леса (фото: vsadu.ru)

Народные приметы на 17 октября

После Ерофея лешие перестают ходить по лесу и появляются только весной. Но в этот день они буянят, ломают деревья, разрывают землю, загоняют зверей в норы.

На Ерофея обычно выпадает первый снег. Всегда считалось, что после праздника всегда приходят холода.

Обычно люди в селах с лета настаивали водку на луговых травах и первую пробу снимали с приходом первых холодов. Именно поэтому водку иногда называли ерофеичем.

Считалось, что святой Ерофей защитник леса и оберегает людей от всякой нечисти.

День считается непредсказуемым и опасным. Поэтому нужно соблюдать осторожность во всем, особенно на дорогах, как водителям, так и пешеходам.

Что нельзя делать в этот день

Категорически запрещалось ходить в этот день в лес - там гуляла нечистая сила.

Нежелательно в эту дату гулять свадьбу - союз будет несчастливым.

Лучше в этот день не пить алкоголь и не принимать лекарств.

Как мы ранее писали, в Украине появятся два новых праздника.