18-летняя дочь Елены Кравец зажгла откровенными снимками

Подросшая дочь юмористки Елены Кравец Мария похвасталась в сети откровенными фото, на которых она позирует в несколько провокационном наряде. Поклонники в один голос твердят: снимки - огонь!

Томная фотосессия сделана в черно-белых тонах. Девушка одета в темные джинсы и ажурное белое боди, которая она показала, расстегнув рубашку. На шее у Маши - чокер из "жемчужин".

Позы Маши и выражение лица очень томные, что не могли не заметить ее подписчики, которые наперебой стали забрасывать ее "огненными" смайлами.

"Позирую", - лаконично подписала фото Мария.

Фото: Мария Кравец (instagram.com/maarriill)

Подписчики восхищаются новой фотосессией. Вот что они пишут в комментариях:

Гарнюня!

Краса!

Самая красивая!

Невероятная

Ты беспощадна, когда нарядна.

Отметим, что знаменитая юмористка Елена Кравец стала мамой трижды - в 2003 году она родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину.