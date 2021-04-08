18-летняя дочь Елены Кравец зажгла откровенными снимками
Подросшая дочь юмористки Елены Кравец Мария похвасталась в сети откровенными фото, на которых она позирует в несколько провокационном наряде. Поклонники в один голос твердят: снимки - огонь!
Кадрами девушка поделилась в своем блоге в Instagram
Томная фотосессия сделана в черно-белых тонах. Девушка одета в темные джинсы и ажурное белое боди, которая она показала, расстегнув рубашку. На шее у Маши - чокер из "жемчужин".
Позы Маши и выражение лица очень томные, что не могли не заметить ее подписчики, которые наперебой стали забрасывать ее "огненными" смайлами.
"Позирую", - лаконично подписала фото Мария.
Фото: Мария Кравец (instagram.com/maarriill)
Подписчики восхищаются новой фотосессией. Вот что они пишут в комментариях:
- Гарнюня!
- Краса!
- Самая красивая!
- Невероятная
- Ты беспощадна, когда нарядна.
Отметим, что знаменитая юмористка Елена Кравец стала мамой трижды - в 2003 году она родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину.
Недавно Елена впервые вывела в свет младших детей, показав их широкой публике.
Также мы писали, что Елена Кравец сделала заявление о своем дальнейшем участии в "Женском квартале".