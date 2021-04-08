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18-летняя дочь Елены Кравец зажгла откровенными снимками

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 11:45
18-летняя дочь Елены Кравец зажгла откровенными снимками Фото: Дочь Елены Кравец Мария (instagram.com/maarriill)
Автор: Светлана Мащенко

Подросшая дочь юмористки Елены Кравец Мария похвасталась в сети откровенными фото, на которых она позирует в несколько провокационном наряде. Поклонники в один голос твердят: снимки - огонь!

Кадрами девушка поделилась в своем блоге в Instagram

Томная фотосессия сделана в черно-белых тонах. Девушка одета в темные джинсы и ажурное белое боди, которая она показала, расстегнув рубашку. На шее у Маши - чокер из "жемчужин".

Позы Маши и выражение лица очень томные, что не могли не заметить ее подписчики, которые наперебой стали забрасывать ее "огненными" смайлами.

"Позирую", - лаконично подписала фото Мария.

18-летняя дочь Елены Кравец зажгла откровенными снимками

18-летняя дочь Елены Кравец зажгла откровенными снимками

Фото: Мария Кравец (instagram.com/maarriill)

Подписчики восхищаются новой фотосессией. Вот что они пишут в комментариях:

  • Гарнюня!
  • Краса!
  • Самая красивая!
  • Невероятная
  • Ты беспощадна, когда нарядна.

Отметим, что знаменитая юмористка Елена Кравец стала мамой трижды - в 2003 году она родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину.

Недавно Елена впервые вывела в свет младших детей, показав их широкой публике.

Также мы писали, что Елена Кравец сделала заявление о своем дальнейшем участии в "Женском квартале".

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