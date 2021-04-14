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18-летняя Вербинец рассекретила гонорар Монатика после пышного празднования своего дня рождения (видео)

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 14 апреля 2021 13:51
18-летняя Вербинец рассекретила гонорар Монатика после пышного празднования своего дня рождения (видео) Юлия Вербинец рассекретила гонорар Монатика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

18-летняя блогерша Юлия Вербинец из Ивано-Франковска с размахом отметила свое совершеннолетие. Она устроила грандиозную вечеринку в свою честь и пригласила туда звезд украинского шоу-бизнеса, гонорары которых обошлись просто в космические суммы.

Весь отчет шикарного празднования Вербинец транслировала в Instagram-stories.

Первым девушка заказала Юрия Горбунова. Он представлял участников развлекательной программы, в которой выступали иллюзионисты Magic Five, группа Rumbero's. А звездой программы стал мультиартист Дмитрий Монатик.

Сама Вербинец рассказала, что на шумное празднование она "спустила" около 3 миллионов гривен. Из них на гонорары звездам пошло 120 тысяч евро. Она отметила, что половина этого гонорара ушло Дмитрию Монатику, то есть 60 тысяч евро.

18-летняя Вербинец рассекретила гонорар Монатика после пышного празднования своего дня рождения (видео)18-летняя Вербинец рассекретила гонорар Монатика после пышного празднования своего дня рождения (видео)Дмитрий Монатик пел на дне рождении у Юлии Вербинец (instagram.com/verbaaa)

Возможно, Юлия при этом округлила (или завысила) сумму гонорара популярного артиста за выступление на частной вечеринке. Но, может, и нет.

Отметим, что в сети пишут, что гонорар музыканта на корпоративе обычно составляет 20 тысяч евро.

К слову, на специальных экранах транслировали поздравления от Потапа, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

В этом видео смотрите, как проходил шикарный день рождения юной блогерши в Ивано-Франковске.

Юлия Вербинец отметила день рождения с украинскими звездами

Откуда деньги

Сама юная блогерша рассказала, что на празднование совершеннолетия потратила все заработанные деньги. Она совершенно не жалеет о бешеных растратах и считает, что "сладкие 18" бывают только раз в жизни.

Отметим, что Юлия Вербинец занимает в списке самых популярных украинских инфлюенсеров по версии Forbes 21-е место. С помощью своего блога она заработала на трехкомнатную квартиру в Ивано-Франковске и новый Mercedes.

В своем аккаунте в Instagram у девушки 3 миллиона 100 тысяч подписчиков.

Как мы писали ранее, мама 8-летней блогерши, закрутившей роман с мальчиком, дала откровенное интервью.

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