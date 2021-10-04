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19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 14:32
19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото) Сакша Дони (фото: instagram.com/sashadony)
Автор: Юлия Бойко

Саша Дони - известная в сети модель, которая стала особо популярна после предполагаемого романа с рэпером Тимати.

Теперь девушка еще активнее ведет блог в сети Instagram, публикуя фото своей красивой жизни.

Саша Дони любит рассказывать, что ее внешность полностью натуральная. Тем не менее, пользователи сети не раз уличали красавицу в обмане. На старых фото она выглядит совершенно иначе. К слову, увеличение губ Саша не отрицает, а вот все остальное, по признанию модели, досталось ей от природы.

Поскольку девушке 19, она считает, что лицо меняется именно по причине взросления. "Нос у меня свой! Колола только губы. Лицо изменилось - у меня позднее половое созревание. Из-за спорта я была очень худой. 44 килограмма при росте 180. За месяц набрала 14 килограммов и стала похожа на человека. Лицо с возрастом меняется у всех", - рассуждает Саша.

19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)Саша Дони (фото: instagram.com/sashadony)

Также мы писали, что Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочери.

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