19-летняя украинка стала пассией Тимати и выпендривается мажорной жизнью (фото)
Саша Дони - известная в сети модель, которая стала особо популярна после предполагаемого романа с рэпером Тимати.
Теперь девушка еще активнее ведет блог в сети Instagram, публикуя фото своей красивой жизни.
Саша Дони любит рассказывать, что ее внешность полностью натуральная. Тем не менее, пользователи сети не раз уличали красавицу в обмане. На старых фото она выглядит совершенно иначе. К слову, увеличение губ Саша не отрицает, а вот все остальное, по признанию модели, досталось ей от природы.
Поскольку девушке 19, она считает, что лицо меняется именно по причине взросления. "Нос у меня свой! Колола только губы. Лицо изменилось - у меня позднее половое созревание. Из-за спорта я была очень худой. 44 килограмма при росте 180. За месяц набрала 14 килограммов и стала похожа на человека. Лицо с возрастом меняется у всех", - рассуждает Саша.
Саша Дони (фото: instagram.com/sashadony)
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