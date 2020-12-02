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2 декабря лучше не выходить на улицу: что еще нельзя делать в этот день, приметы

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 05:59
2 декабря лучше не выходить на улицу: что еще нельзя делать в этот день, приметы Верующие почитают святого Авдия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Этот день способствует домашнему благополучию

Какой сегодня праздник. В этот день православные почитают память святого Авдия, который является одним из двенадцати малых пророков.

Согласно приданию, Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. На тот момент вокруг царил разврат и лишь он вел при этом максимально праведный образ жизни. Далее в государстве начали организовывать гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры. Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. За свои старания и помощь ближним Авдий получил дар пророчества.

Считается, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому, чтобы защитить свой дом от нечисти, украинцам советуют постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.

Именинники этого дня - Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.

Все приметы этого дня

  • Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.
  • Много снега с глубокими сугробами – ожидай богатого урожая в следующем году.
  • Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.
  • Ветер резко переменился на юго-западный с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.
  • Бодается скотина – жди метели.
  • Коровы нос из яслей показывают – погода скоро переменится.

Что нельзя делать 2 декабря

  • Не рекомендуется без нужды выходить из дома. Есть поверье, что в этот день на улице бушует нечисть.
  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с врагами.

Как мы писали ранее, в декабре украинцы получат дополнительный выходной и длинный уик-энд.

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