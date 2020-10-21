ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

21 октября нельзя рассказывать о снах: главные запреты и приметы дня

Новина українською → Среда 21 октября 2020 06:00
21 октября нельзя рассказывать о снах: главные запреты и приметы дня Праздник 21 октября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Традиционно с 21 октября ждут сильные похолодания

Какой сегодня праздник. 21 октября в православной церкви традиционно почитают святых Трифона и Пелагею. В народе день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона и Пелагеи все холоднее". Также 21 октября отмечают День яблока. Именно сегодня наши предки ждали настоящих похолоданий и были очень осторожными в быту, так как риск происшествий возрастал. Что можно и категорически запрещено делать, а также все народные приметы на сегодня – в нашей статье.

В этот день именины традиционно отмечают Таисии, Ульяны, Татьяны, Надежды, Марии, Ивана, Елизаветы, Дмитрии, Викторы, Владимиры и Василии.

Что можно делать сегодня

Традиционно в этот день занимались ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, готовясь, таким образом, к наступающей зиме. Крестьяне в этот день, пока вода коркой льда не покрылась, на дно водоемов опускали на хранение плотно закупоренные бочки с засоленными огурцами. Дело в том, что подо льдом температура воды всегда стабильная и не опускается ниже +4°C. Такие условия являются идеальными для хранения солений. Весной бочки доставали из воды и на столах появлялись необыкновенно вкусные соленые огурцы.

Что запрещено делать 21 октября

В этот день нельзя болтать попусту и сплетничать. Также сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы. В противном случае все негативные слова обернуться против того, кто их произнес.

21 октября запрещено бездельничать. Считается, что те, кто будет работать продуктивно, сможет получить благодать от святой Пелагеи.

Также в этот день запрещено рассказывать плохие сны до заката. Считается, что в таком случае они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал. А вот после заката – запрет не действует.

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий.

Народные приметы на 21 октября

  • Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Если тускло, жди ненастья.
  • Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.
  • Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
  • Облака низко плывут – к морозу.
  • Мышки норки с южной стороны делают – к суровой зиме.
  • Если скотина к вечеру ведет себя беспокойно, жди ненастья.
  • Лес посерел – к морозу.
  • Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.
  • Дятел дерево снизу долбит и вверх поднимает – к суровой и снежной зиме.

Читайте также, сколько будем отдыхать в ноябре и какие праздники нас ждут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники выходные
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Инна Собораредактор ленты новостей ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки