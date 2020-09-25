25 сентября не ходите в лес и остерегайтесь змей: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день существует ряд запретов и примет

Какой сегодня праздник. 25 сентября христиане чествуют священномученика Автонома, который был епископом в Италии и прославился обращением в христианство многих язычников. В народе праздник получил название день Артамона или Артамон Змеевик - считалось, что в этот день все змеи уползают в лес в норы и впадают в спячку. Предки проводили определенные обряды на Артамона и остерегались нарушать строгие запреты.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Семен, Федор.

Праздник считали окончательным переходом летнего времени на осеннее, когда день с ночью равняется.

25 сентября христиане чтят память мученика епископа Автонома (Фото из открытых источников)

25 сентября являлось вторым "змеиным праздником", так как летом перед этим отмечался еще один тематический день - Василиска 4 июня.

На Артамона нельзя было ходить в лес и уж тем более забредать в чащу. Считалось, что можно напугать змей или наступить на них случайно - а любой вред пресмыкающимся в этот день сулил большие беды и болезни. Кроме того верили, что охотники могут повстречать Василиска, который способен сурово расправится с обидчиками и через укус змей влить в тело человека свой опасный яд.

В день Артамона Змеевика верили, что в лесу можно нактнуться на Василиска (Фото: Василиск, иллюстрация 1584 года Йоста Аммана)

При этом стоит отметить, что просто увидеть змею на Артамона называли хорошим знаком. А если при этом покормить гада - который попался на глаза возле вашего дома - яйцом или мясом курицы и угостить молоком, то тогда можно было рассчитывать на скорое богатство и удачу.

В этот день было принято собирать рябину, из которой хозяйки делали полезные витаминные заготовки, приправляли медом и по поверьям на Артамона "заряжали" их целебными свойствами.

Во время сбора рябины нужно было быть крайне осторожными и аккуратными, так как случайное повреждение деревца считалось очень дурным предзнаменованием для всей семьи и могло принести несчастье близким.

Главные приметы 25 сентября:

Если на Артамона идет дождь, что будет долгая холодная зима;

Если в этот день на дубе много желудей, значит жди теплую зиму и плодородное лето;

Когда в день Артамона деревья уже листья сбросили, что скоро ударят морозы.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено ходить в лес, потому что можно встретить большое количество змей, которые в этот день сползаются отовсюду в лес.

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