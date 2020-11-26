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26 ноября - День Иоанна Златоуста: что нельзя и можно делать в эту дату

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 05:58
26 ноября - День Иоанна Златоуста: что нельзя и можно делать в эту дату В этот день наши предки лепили пельмени (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

26 ноября 2019 года христиане чтят память святого Иоанна Златоуста

Какой сегодня праздник. В эту дату все православные христиане почитают память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веке. Иоанн являлся сыном губернатора островов Кипр. Когда Иоанн потерял детей и жену, то начал вести аскетическую жизнь.

Также в этот день православная церковь почитает память мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

26 ноября - День Иоанна Златоуста: что нельзя и можно делать в эту дату26 ноября - День Иоанна Златоуста (фото: pravmir.ru)

Наши предки говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила пельмени. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько раз.

Именины в этот день отмечают: Иван, Герман, Ян, Антонин, Леонард, Никифор, Манефия.

Приметы этого дня:

  • Если в этот день идет дождь или непогода, то в следующий год будет богатым на урожай.
  • Если днем порывистый ветер, который к вечеру утихнет – ожидайте потепления.
  • Если на небе ярко сияют звезды – будет снегопад и похолодание.
  • Дневной снегопад прогнозирует вечерний мороз.
  • Каркают вороны - будет оттепель.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ссориться и ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.

Сегодня можно давать и брать деньги в долг, однако остерегайтесь брать или давать деньги соседям — это может плохо кончиться.

Ругаться на Златоуста нельзя, иначе когда вы будете молиться, Бог не услышит ваши молитвы.

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