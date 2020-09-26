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26 сентября не смотрите в зеркало и не планируйте свадьбу: что можно и нельзя делать в этот день

Новина українською → Суббота 26 сентября 2020 06:30
26 сентября не смотрите в зеркало и не планируйте свадьбу: что можно и нельзя делать в этот день Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

26 сентября по поверьям можно было запастись здоровьем и укрепить брак

Какой сегодня праздник. 26 сентября верующие чтят святого Корнилия из Кесарии Палестинской - римского сотника (центуриона), которого обратил в христианство апостол Петр. В народе праздник называется Корней, Корнилий или Корнилов день. Наши предки в этот день заканчивали сбор всех корнеплодов - кроме редьки - и хозяйки накрывали на стол блюда из них. Бытовали особые обряды в праздник, а также и строгие запреты.

Именины сегодня празднуют: Илья, Корней, Петр, Юлиан.

Считалось, что на Корнея последний теплый день осени, а дальше начинались одни заморозки.

26 сентября не смотрите в зеркало и не планируйте свадьбу: что можно и нельзя делать в этот день26 сентября чествуют святого Корнилия (Фото из открытых источников)

В Корнилов день редьку называли главным продуктом дня. Согласно поверьям, если 26 сентября отведать этот корнеплод, то можно запастись крепким здоровьем, чтобы вся оставшаяся холодная пора года не принесла болезни и хвори.

Верили также, что блюда из редьки принесут малым детям ум, а молодоженам - крепкий и счастливый брак.

К слову, этим эффективность корнеплода не исчерпывалась - у него была также и "обратная сторона медали". Так, при помощи черной редькой девушки отгоняли слишком надоедливых и настырных ухажеров, если те полакомятся угощением.

На Корнея считалось, что при помощи заговоров можно укрепить семью и заставить мужа перестать ходить "на лево". Чтобы супруг не изменял, обручальные кольца связывали шерстяной красной ниткой, опускали в стакан или горшок со святой водой и проговаривали особую молитву. Всю эту процедуру нужно было повторять три дня подряд, после чего кольца надевали на свечку и молились Богородице и Иисусу Христу.

Также 26 сентября согласно поверьям свадьбы или сватовство не сулили счастья, и влюбленные ждали для этого другой день.

Важным запретом в Корнилов день являлось гадание на зеркало или вообще долгое глядение в него. Предки были убеждены, что так можно навлечь на себя большие беды, призвать неудачу и запустить в наш мир нечистую силу, которая станет преследовать нарушительницу.

Главные приметы 26 сентября

  • Если ночью на Корнея в небе красная луна, то жди сильный ветер;
  • Дождь в Корнилов день сулил богатый урожай;
  • Если на Корней все грачи уже улетели в теплые края, то скоро выпадет снег.

Что нельзя делать в этот день

  • В эту дату нельзя планировать и гулять свадьбу
  • Не смотрите в этот день в зеркало - будет неудача

Ранее мы писали, какую молитву нужно прочесть Пресвятой Богородице, чтобы исполнить самые заветные желания.

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