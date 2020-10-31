31 октября ешьте лук и не давайте взаймы: все запреты и приметы этого дня

В этот день христиане почитают память апостола Луки (коллаж РБК-Украина)

В этот день необходимо было съесть лук

Какой сегодня праздник. 31 октября православная церковь чтит память апостола Луки. Он был одним из четырех творцов Евангелия. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. По преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус.

Апостол Лука был очень близким и хорошим другом и сподвижником апостола Павла. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла святой Лука покинул Рим и отправился проповедовать слово Божье по Греции, Италии, Македонии, Ливии и Египту.

По одной из версий, Лука мирно скончался в возрасте 80 лет в Африке во время одной из своих проповеднических миссий. А по другой версии - он умер в муках и был распят на оливковом дереве.

Святой апостол Лука (фото: radiovera.com)

Именины в этот день празднуют - Иосиф, Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Леонтий, Лука, Марин, Сергей, Юлиан, Юлий.

Также в этот день отмечают Хэллоуин – ночь накануне "Дня всех святых".

В народе день 31 октября называли "Лука Голодный". По дорогам уже нельзя было проехать на телеге из-за погодных условий и становилось очень холодно. Съесть лук в этот день считалось большой удачей.

В день святого Луки нельзя брать или давать взаймы, категорически нельзя дарить девочкам кукол, а также ставить обувь на стул или стол. Это может обернуться большими горестями и несчастьем.

Главные приметы на день апостола Луки

Если на вишне 31 октября еще остались листья - то снег, который выпадет быстро сойдет.

Если человек родился 31 октября, то его талисманом является аквамарин, а сам именинник будет обладать художественными способностями, что поможет ему стать прекрасным живописцем.

Рога месяца смотрят в северную сторону – примета, что погода в ближайшие дни будет сухой.

Если месяц направлен к югу, то слякоть продержится до начала ноября. Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.

Бледная и мутная луна 31 октября – жди дождя или снега. Возможны также морозы.

Если щука перед рыбаком хвостом плеснет, то, по приметам, скоро тот умрет.

Если ерш в сети попался 31 октября – хорошего улова не жди.

Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать определенное количество дней.