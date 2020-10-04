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4 октября не давайте в долг и скушайте овсянку: что можно и нельзя делать в этот день

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 06:31
4 октября не давайте в долг и скушайте овсянку: что можно и нельзя делать в этот день Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Христиане почитают 4 октября память апостола Кодрата

Какой сегодня праздник. 4 октября христианский мир чествует память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, которого признают первым из греческих христианских апологетов. Святой вдохновленно проповедовал Веру и учение Спасителя в Магнезии и Афинах. Кодрат видел, как распяли Иисуса Христа, и его чудесное воскрешение.

В 126 году в Малой Азии он подал римскому императору Адриану творение в защиту христиан "Апологию", и правитель после прочтения издал указ не осуждать никого без доказательств. Однажды Кодрата в Греции очень сильно закидали камнями, но ему удалось спастись. Священномученик умер в тюрьме от голода в 129 году в Афинах.

В народе праздник прижился под названием Кондрат или день Кондрата. Наши предки верили, что в этот день обязательно следует усердно потрудиться - это сулило достаток и благополучие в ближайшее время.

4 октября не давайте в долг и скушайте овсянку: что можно и нельзя делать в этот день

Святой Кодрат Афинский (фото: vsyamagik.ru)

Так, на землях Украины 4 октября издавна принято было молоть зерно в овинах. Работы начинали еще с ночи, и сопровождался труд песнями и громкими разговорами.

Считалось, что обязательно в эту дату на столе должны быть пироги или овсяная каша - такая еда "закаляла" организм перед заморозками и укрепляла здоровье.

На Кондрата знахари лечили мастит у женщин, кормящих грудью - целители закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. После этого "пациентка" должна была выпить эту воду.

Именины в этот день отмечают: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Назар.

Что 4 октября нельзя делать:

  • Не занимайте сегодня деньги, иначе потом их вам очень долго не вернут.
  • Не стойте в день Кондрата долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.
  • Не делайте сегодня большие и дорогостоящие покупки, потому что радости от них не будет.
  • Сегодня нельзя свататься - это предвещало ссоры и скорый распад пары.

Приметы и поверья 4 октября:

  • Какая погода в этот день, такая продержится еще месяц.
  • Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер - зима будет холодной.
  • Если в норах кротов много соломы - зима будет суровой.
  • Домашняя птица сильно линяет - скоро наступит зима
  • Мало грибов и много орехов - к суровой и снежной зиме.
  • Если днем холодно, а к ночи потеплело – стоит ждать непогоды.
  • Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу - поздней.

Ранее мы рассказывали, что украинцам добавили много выходных и перенесли праздники, а также писали, когда будем отдыхать.

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