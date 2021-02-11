42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце

Василиса Фролова устроила обнаженную фотосессию на последних сроках беременности. Девушка позировала в черном бра, гольфах такого же цвета и в нежно-розовой накидке из тончайшего фатина.

Василиса рассказала, какие изменения произошли с ее организмом за последние месяцы.

"На 9-м месяце женское сердце увеличивается в полтора раза, потому что надо гонять гораздо больше крови, только через плаценту ежеминутно проходит 500 мл. Уверена, увеличенное сердце и чувствует все вокруг гораздо чувствительнее, но и отдает тоже больше любви", - пишет она.

Василиса Фролова в нежном образе (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Телеведущая призналась, что ее черты лица - вопреки всем мифам - не изменились. Она не набрала слишком много веса. И вкусовые предпочтения склоняются скорее к сладкому, чем к соленому. Ногти отдохнули от покрытия, а волосы - от частых окрасок.

Василиса Фролова позирует полуобнаженной (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василиса Фролова родилась в Харькове, и ее настоящее имя Юлия. Карьера девушки началась с моделинга. А в 2003 о ней узнали, как о ведущей мегапопулярного тогда канала М1. Сейчас девушка продолжает карьеру в качестве ведущей на телеканале "Прямой" и "Радио НВ".

Официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте - не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.