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42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 17:15
42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Светлана Мащенко

Василиса Фролова устроила обнаженную фотосессию на последних сроках беременности. Девушка позировала в черном бра, гольфах такого же цвета и в нежно-розовой накидке из тончайшего фатина.

Свои фото звезда выложила на личной странице в Instagram.

Василиса рассказала, какие изменения произошли с ее организмом за последние месяцы.

"На 9-м месяце женское сердце увеличивается в полтора раза, потому что надо гонять гораздо больше крови, только через плаценту ежеминутно проходит 500 мл. Уверена, увеличенное сердце и чувствует все вокруг гораздо чувствительнее, но и отдает тоже больше любви", - пишет она.

42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце

Василиса Фролова в нежном образе (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Телеведущая призналась, что ее черты лица - вопреки всем мифам - не изменились. Она не набрала слишком много веса. И вкусовые предпочтения склоняются скорее к сладкому, чем к соленому. Ногти отдохнули от покрытия, а волосы - от частых окрасок.

42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце

Василиса Фролова позирует полуобнаженной (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василиса Фролова родилась в Харькове, и ее настоящее имя Юлия. Карьера девушки началась с моделинга. А в 2003 о ней узнали, как о ведущей мегапопулярного тогда канала М1. Сейчас девушка продолжает карьеру в качестве ведущей на телеканале "Прямой" и "Радио НВ".

Официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте - не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.

Отметим, что Василиса Фролова устраивает не первую пикантную фотосессию за время беременности. Недавно девушка оголилась в образе секси-мышки.

А вот новый год телеведущая встретила полностью голой, лишь прикрыв интересные места бенгальскими огнями.

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