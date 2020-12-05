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5 декабря - светлый день без негатива: что нельзя делать в эту дату, приметы

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 06:00
5 декабря - светлый день без негатива: что нельзя делать в эту дату, приметы В этот день православные христиане чтят память святого Прокопия Кесарийского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Какой сегодня праздник. В эту дату православные чествуют святого мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), который жил в III веке и прославился даром исцеления и изгнания бесов из одержимых. В народе праздник получил название Прокопий Чтец и согласно традициям имел свои особые правила, выполнение которых придавало здоровье и притягивало достаток.

В церковных преданиях говорится, что Прокопий родился в Иерусалиме и после получения отличного образования был поставлен чтецом в церкви Кесарийской, объяснял верующим Слово Божие и занимался переводом Священного Писания на сирийский язык.

Священнослужителя схватили по приказу наместника Палестины Флавиана. Прокопия заставляли отречься от христианства и принести жертву языческим богам, и когда он отказался, устроили казнь - мученика обезглавили.

Мощи святого были захоронены в склепе на вершине горы Злого Совещания. Позже на этом месте построили церковь Прокопия Чтеца, которая сохранилась до наших дней.

Именины - Архип, Алексей, Афанасий, Валерия, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, Федор

Традиции этого дня:

Согласно народным традициям, в Прокопьев День - когда устанавливалась постоянная зимняя погода - готовили сани и расчищали от сугробов дороги, чтобы было легче добраться на ярмарки. Верили, что дороги, проложенные в эту дату, будут держаться до весны.

Обычно 5 декабря в снегу ставили специальные колья с соломой или ветошью, чтобы они обозначали путь.

Строго настрого запрещалось сквернословить в этот день и желать другим зла - считалось, что весь негатив перейдет на нарушителей с гораздо большей силой.

Хозяйки на Прокопия Чтеца готовили особые настойки с сильными лечебными свойствами. Этот напиток готовили при помощи трав ефилии, которую искали под снежным покровом в лесу. Считалось, что если выпить такую настойку, то все хвори отступят, горбатый выпрямится, а обычный человек невысокого роста сможет подрасти.

Также в домах подавали на стол на праздничные посиделки жаренного барашка или жареную рыбу - такие блюда также несли в семью достаток и изобилие, оберегали от возможного голода в зимнюю пору.

Главные приметы в Прокопьев День:

  • Если в этот день устанавливается теплая погода, то зима будет длинная и снежная;
  • Если в праздничный день волки близко подходят к селам и домам, то зима будет лютая и "захватит" часть весны;
  • Если на Прокопия Чтеца морозная погода, значит скоро будет оттепель и пойдет мокрый снег.

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